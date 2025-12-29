Netanyahu bei Trump zu Gespräch über Gaza

Von: APA/AFP/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag zu einem Gespräch über die Waffenruhe im Gazastreifen in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida empfangen. Zum Auftakt des Treffens bekräftigte Trump seine Forderung nach einer Entwaffnung der radikalislamischen Hamas. Die radikalislamische Palästinenserorganisation hatte kurz zuvor betont, dass sie ihre Waffen nicht abgeben werde.

Die Entwaffnung der Hamas ist zentraler Bestandteil der zweiten Phase des Waffenruhe-Plans der USA für den Gazastreifen.

Verwirrung um Begnadigung Netanyahus

Trump erklärte zudem, Israels Präsident Isaac Herzog habe ihm gesagt, er wolle Netanyahu im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen begnadigen. Netanyahu sei ein Held, betonte Trump. “Wie kann man ihn nicht begnadigen?” Herzogs Büro bestritt Trumps Darstellung allerdings umgehend und erklärte, es habe seit Wochen keine Gespräche mit Trump gegeben.

Trump sagte, er wolle so schnell wie möglich zur zweiten Phase des Abkommens zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas übergehen. Voraussetzung sei aber eine Entwaffnung der Hamas. Zudem deutete Trump an, einen weiteren israelischen Angriff auf den Iran zu unterstützen, sollte das Land seine Raketen- und Atomwaffenprogramme fortsetzen.

Netanyahus fünfter Besuch in den USA in diesem Jahr erfolgt vor dem Hintergrund des stockenden Friedensprozesses im Gazastreifen. Trump wollte ursprünglich noch im Dezember den Übergang zur zweiten Phase des von ihm vorangetriebenen Friedensplans verkünden, der die Entwaffnung der radikalislamischen Hamas und den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gebiet vorsieht. Zentrale Fragen zur Entmilitarisierung des Gazastreifens sind jedoch weiter ungeklärt. Die Hamas lehnte ihre Entwaffnung bisher ab.

Gemäß dem Plan soll dann eine palästinensische Übergangsregierung mit der Verwaltung des Gazastreifens beauftragt werden. Ein mit internationalen Politikern besetzter “Friedensrat” unter Trumps Leitung soll dem Plan zufolge diesen Expertenrat für den Gazastreifen überwachen und beaufsichtigen.

Trump will im Jänner palästinensische Übergangsregierung einsetzen

Der US-Präsident will nun Berichten zufolge im Jänner die Einsetzung einer technokratischen palästinensischen Übergangsregierung und die Entsendung einer internationalen Stabilisierungstruppe bekanntgeben. Trump wolle auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz im Jänner das erste Treffen des neuen “Friedensrats” abhalten, berichtete das Nachrichtenportal Axios.

Bei dem Treffen in Florida will Netanyahu der israelischen Regierungssprecherin Shosh Bedrosian zufolge neben dem Gaza-Plan aber auch über die “Gefahr” durch den Iran für den Nahen Osten und die USA sprechen. In den vergangenen Wochen haben israelische Medien und Politiker wiederholt darauf verwiesen, dass der Iran seine militärischen Fähigkeiten wieder ausbaue, die durch den Zwölf-Tage-Krieg mit Israel im Juni deutlich verringert worden waren.

Die Analystin Sina Toossi vom Washingtoner Center for International Policy (CIP) vermutet hinter den Warnungen vor einer Bedrohung durch den Iran einen Versuch Israels, sich die weitere Unterstützung der USA zu sichern. Trumps Beharren darauf, dass die US-Angriffe im Juni Teherans Atomprogramm zerstört hätten, habe “Israels stärkste historische Rechtfertigung für die Unterstützung der USA für einen Krieg mit dem Iran” zunichte gemacht, sagte Toossi der Nachrichtenagentur AFP. Netanyahus neuerlicher Fokus auf iranische Raketen sei “der Versuch, einen neuen Kriegsgrund zu konstruieren.”

Am Samstag hatte der iranische Präsident Massud Pezeshkian den USA, Israel und Europa einen “umfassenden Krieg” gegen den Iran vorgeworfen. Sie alle wollten den Iran “in die Knie zwingen”.

Yossi Mekelberg vom Londoner Think-Tank Chatham House führt noch einen weiteren möglichen Grund für die Konzentration Netanyahus auf den Iran an: die bevorstehende Wahl in Israel im kommenden Jahr. “Alles hängt damit zusammen, an der Macht zu bleiben”, sagte er.

Verschlechterung der Beziehungen

Medien berichteten derweil von einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen den engen Partnern USA und Israel. Laut Axios sind US-Regierungsvertreter verärgert über mutmaßliche Verzögerungstaktiken der israelischen Seite im Friedensprozess im Gazastreifen. “Es gibt immer mehr Zeichen, dass die US-Regierung frustriert ist wegen Netanyahu”, sagte Nahost-Experte Mekelberg. “Die Frage ist, was sie dagegen zu tun gedenkt”, fügte er hinzu, “denn die zweite Phase (des Friedensabkommens für den Gazastreifen) führt derzeit nirgendwohin”.

Die radikalislamische Hamas, die mit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst hatte, erteilte der Forderung nach ihrer Entwaffnung zuletzt erneut eine deutliche Absage. Die USA haben daher Schwierigkeiten, Länder für die in der zweiten Phase vorgesehene Stabilisierungstruppe zu gewinnen. Derweil werfen Israel und die Hamas einander immer wieder Verstöße gegen die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe vor.

Beobachter dringen auf eine zügige Umsetzung des Friedensplans. “Die zweite Phase muss beginnen”, sagte der israelische Friedensaktivist Gershon Baskin, der an inoffiziellen Verhandlungen mit der Hamas teilgenommen hat. “Ich denke, die Amerikaner erkennen, dass es spät ist, weil die Hamas zu viel Zeit hatte, ihre Präsenz wiederherzustellen.” Daher sei der Zeitpunkt des Treffens zwischen Trump und Netanyahu “sehr bedeutsam”.