Bozen bremst am Radweg

Neue Bügel sollen gefährliche Kreuzung entschärfen

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 14:38 Uhr
Bozen bremst am Radweg: Neue Bügel sollen gefährliche Kreuzung entschärfen
Stadtgemeinde Bozen
Von: Ivd

Bozen – Die Stadtgemeinde Bozen setzt ihre Bemühungen um mehr Sicherheit im Straßenverkehr fort. Dazu zählt auch die Sicherheit auf den Radwegen. Daher haben das Mobilitätsamt der Stadtgemeinde Bozen und die Stadtpolizei die Installierung von neuen Bügeln auf dem Radweg, der die Ortler- und die Emeristraße verbindet, beschlossen, denn dieser Abschnitt ist besonders stark befahren.

Wie die Untersuchungen der beiden Ämter gezeigt haben, erhöhen die Radfahrenden die Geschwindigkeit sogar in der Nähe des Kreuzungsbereiches, was zu gefährlichen Situationen geführt hat, auch für Autofahrende. Daher wurde beschlossen, an der gefährlichen Stelle Bügel zu installieren, die die Radfahrenden einbremsen, damit sie auch ihre Aufmerksamkeit auf den Verkehr auf dem Radweg und auf der Straße lenken.

Die Installierung der Bügel ist eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme, und sie ist Teil des Maßnahmenpakets, das die Gemeindeverwaltung umsetzt, um die Radwege sicherer zu machen, die Radfahrenden zu einem rücksichtsvollen Verhalten anzuregen und eine möglichst konfliktfreie Nutzung der Fuß- und Fahrradwege zu gewährleisten.

„Die Sicherheit der Personen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, ist unsere oberste Priorität“ sagte Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser . „Jeder gezielte Eingriff hilft uns dabei, dass die Fußgänger- und Radwege besser nutzbar sind, dass sie mit Rücksichtnahme auf die anderen Verkehrsteilnehmer genutzt werden, auch jene Abschnitte, die keine großen Probleme aufweisen. Wir werden dieses Projekt weiterverfolgen und immer wieder kontrollieren“.

Der Eingriff auf dem Radweg zwischen der Ortler- und der Emeristraße ist eine der Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die Radwege schrittweise sicherer zu machen. Diese Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei umgesetzt, um mehr Sicherheit für diejenigen zu gewährleisten, die täglich mit dem Rad unterwegs sind.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

