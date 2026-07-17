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Landesregierung ermächtigt definitive Unterzeichnung

Neue Kollektivverträge: Grünes Licht für Berufsfeuerwehr und Forst

Freitag, 17. Juli 2026 | 12:58 Uhr
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Von: mk

Bozen – Ein bedeutender Meilenstein zur Stärkung der Berufsfeuerwehr und des Landesforstkorps steht bevor: Am Freitag,  17. Juli, hat die Landesregierung auf Vorschlag von Personallandesrätin Magdalena Amhof die definitive Unterzeichnung sowie die formelle Zweckbindung der Geldmittel für die neuen Bereichsverträge beider Einheiten genehmigt.

“Wir werten damit die Arbeit von zwei tragenden Säulen des Zivilschutzes auf, auch als verdiente Anerkennung für den unverzichtbaren Dienst, den die Mitarbeitenden an 365 Tagen im Jahr für die Sicherheit der Südtiroler Bevölkerung und für unser Land erbringen”, betont Personallandesrätin Magdalena Amhof.

Die zusätzlichen Investitionen beider Vertragspakete belaufen sich auf knapp 2,6 Millionen Euro jährlich. Davon profitieren rund 150 Feuerwehrleute und rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Landesforstkorps.

Als nächster formeller Schritt steht nun die Zertifizierung des Vertrags durch den Rechnungshof an. Landesrätin Amhof rechnet mit einem Abschluss dieser Prüfung in den kommenden Wochen. Damit dürften die Verträge noch innerhalb Herbst 2026 in Kraft treten.

Bezirk: Bozen

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