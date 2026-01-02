Aktuelle Seite: Home > Politik > Neue Runde in Verhandlungen zum Ukraine-Krieg
Selenskyj: Militärische Sicherheit ist der Schlüssel

Neue Runde in Verhandlungen zum Ukraine-Krieg

Freitag, 02. Januar 2026 | 21:30 Uhr
Selenskyj: Militärische Sicherheit ist der Schlüssel
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs kommen an diesem Samstag nationale Sicherheitsberater zu einem Treffen in Kiew zusammen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben 15 Länder, Vertreter von EU und NATO, ihre Teilnahme zugesagt. Das US-Team wird demnach online zugeschaltet. Selenskyj erwartet Fortschritte beim schwierigen Thema Sicherheitsgarantien für sein Land.

Die militärische Komponente sei der Schlüssel dazu, wirklich Sicherheit zu garantieren, schrieb Selenskyj am Freitag in sozialen Medien. Er habe mit seinem Vize-Kanzleichef Pawlo Palissa über die Vorbereitung des Treffens der Sicherheitsberater gesprochen. Auch ging es demnach um weitere geplante Treffen mit Unterstützerstaaten der Ukraine aus der sogenannten Koalition der Willigen Anfang der kommenden Woche. Auch bei den nun geplanten Treffen sitzt Russland nicht mit am Tisch.

