Neue Ukraine-Gesprächsrunde startet kommende Woche

Freitag, 13. Februar 2026 | 12:24 Uhr
Wolodymyr Selenskyj will Sicherheitsgarantien
Die Verhandlungen über eine Ende des Kriegs in der Ukraine werden fortgesetzt. Moskau hat am Freitag bestätigt, dass kommende Woche eine neue Verhandlungsrunde startet. Ein genaues Datum und einen Ort nannte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow aber nicht. Laut der Nachrichtenagentur Reuters werden die trilateralen Gespräche am Dienstag und Mittwoch in Genf stattfinden.

Zuletzt hatten Moskau und Kiew Anfang Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt miteinander verhandelt. Wie auch bei der ersten Runde im Jänner waren die USA als Vermittler dabei. Konkrete Ergebnisse der Gespräche wurden nicht präsentiert, die Beteiligten nannten das Treffen anschließend aber konstruktiv.

Selenskyj offen für Wahlen und Referendum mit Sicherheitsgarantien

Unterdessen zeigte sich Selenskyj in einem Interview mit der US-Zeitschrift “The Atlantic” offen für Präsidentschaftswahlen in der Ukraine und für ein Referendum über ein Friedensabkommen mit Russland. “Ich bin zu Wahlen bereit, aber wir brauchen Sicherheit, Sicherheitsgarantien und einen Waffenstillstand”, sagte Selenskyj dem Bericht zufolge.

“Sind wir bereit für Wahlen? Wir sind bereit. Sind wir bereit für ein Referendum? Wir sind bereit,” sagte Selenskyj in dem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit “The Atlantic”. Die Ukraine habe vor nichts Angst, erklärte Selenskyj. Er werde jedoch kein Abkommen unterzeichnen, das den Interessen der Ukraine schade. Er habe einen Vorschlag abgelehnt, die Abstimmungen am 24. Februar, dem vierten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine, anzukündigen. “Ich bin zu Wahlen bereit, aber wir brauchen Sicherheit, Sicherheitsgarantien und einen Waffenstillstand”, so Selenskyj.

