Neuer Fahrrad- und Gehweg in den „Grieser Auen“

Von: mk

Bozen – Die Arbeiten für den Bau eines neuen Rad- und Fußgängerweges in Bozen, der den Weingartenweg und die C.-M.-Giulini-Straße verbindet, wurden abgeschlossen.

Der neue Rad- und Gehweg führt entlang der Abgrenzung der bebauten Flächen nördlich der Drususstraße, der die Wohnzonen nördlich der Drususstraße mit jenen im Osten und im Süden des Weingartenwegs verbindet und über die Penegalstraße und die Mendelstraße Richtung Grieser Platz führt.

Radfahrer und Fußgänger können künftig diese Stadtgebiete erreichen, ohne die stark befahrene Drususstraße nutzen zu müssen. Der Radweg ist in beiden Fahrtrichtungen befahrbar, der Fußgängerweg ist 1,5 m breit und hat eine kurvenförmige Trassierung, um die Monotonie zu durchbrechen und eine „Korridorperspektive” zu vermeiden.

Der Rad- und Fußweg ist 590 m lang und gut beleuchtet. Der Bodenbelag ist aus Drainagebeton.