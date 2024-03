Neuer Quästor auf Antrittsbesuch bei Bürgermeister Dal Medico

Meran – Der neue Quästor von Bozen, Paolo Sartori, hat heute Vormittag Bürgermeister Dario Dal Medico seinen Antrittsbesuch abgestattet. Beim Treffen wurden die Themen Sicherheit und Zusammenarbeit zwischen den Institutionen angesprochen.

Das heutige Treffen zwischen dem Bürgermeister Dario Dal Medico und dem neuen Quästor von Bozen, Paolo Sartori, in Begleitung des Vizequästors und Leiters des Meraner Polizeikommissariates, Carlo Casaburi, diente dazu, sich besser kennenzulernen und sich auf Sicherheitsfragen und die institutionelle Zusammenarbeit zu konzentrieren, um eine gezieltere und effizientere Kontrolle des Territoriums und die Prävention von Kleinkriminalität und Devianz zu ermöglichen.

“Im Bereich der Sicherheit tut die Stadtverwaltung alles, was in ihrer Macht und Kompetenz steht”, bekräftigte der Bürgermeister. In seinem Gespräch mit Dr. Sartori wies der Bürgermeister darauf hin, dass dank des Engagements der Stadtverwaltung Wohnungen für die neuen Staatspolizeibeamt*innen zu reduzierten Mietpreisen zur Verfügung stehen.

“Ich habe dann gegenüber dem Quästor den Wunsch geäußert, dass die Kontrolle des Meraner Gebiets verstärkt werden kann, vielleicht durch eine Umverteilung der Ressourcen, die anderen Polizeistationen zugewiesen sind”, erklärte Dal Medico. Er brachte auch seine Zufriedenheit über die schnellen Maßnahmen zum Ausdruck, die der Quästor seit seinem Amtsantritt gegen Personen ergriffen hat, die sich unrechtmäßig in Südtirol aufhalten und Straftaten begehen.

Dal Medico erinnerte dann an das Pilotprojekt der Nachbarschaftskontrolle, das von der Stadtverwaltung nachdrücklich unterstützt wird und das im Sommer in einem Meraner Stadtviertel starten wird. Bereits an diesem Wochenende wird Dal Medico in Verona und Cittadella, wo das Projekt bereits Realität ist, mit den lokalen Verwaltungen zusammentreffen.

“Die Nachbarschaftskontrolle ist ein Projekt, für dessen Erfolg die Synergien mit der Staatspolizei von grundlegender Bedeutung sind, ebenso wie ihr Beitrag zu den institutionellen Initiativen der Legalitätserziehung in den Schulen”, so der Bürgermeister.

Dr. Paolo Sartori, 62 Jahre, hat sein Amt als Quästor von Bozen am 1. März angetreten. Er war zuletzt als Generaldirektor der Öffentlichen Sicherheit im Innenministerium tätig. Er kann auf eine lange Karriere im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Terrorismus in osteuropäischen und mittelamerikanischen Ländern zurückblicken. Im Anschluss war Sartori als Quästor in Mantua und Vicenza tätig. Paolo Sartori gilt als Kenner der regionalen Gegebenheiten, auch aufgrund seiner Rolle als Leiter der mobilen Einheit der Quästur von Trient in den 1990-er Jahren.