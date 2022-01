Neuer Quästor Pallini im Rathaus empfangen

Meran – Bürgermeister Dario Dal Medico hat heute im Rathaus den neuen Quästor von Bozen, Dr. Giancarlo Pallini, empfangen und ihm im Namen der gesamten Bevölkerung gute Arbeit gewünscht.

Am Treffen im Rathaus nahm auch die Vizequästorin und Leiterin des Meraner Polizeikommissariats Sara Incrocci teil.

Besprochen wurde beim heutigen Treffen unter anderem der derzeitige und der zukünftige Personalbestand der Staatspolizei in Südtirol.

Der neue Polizeichef Giancarlo Pallini hatte am 28. Oktober 2021 seinen Dienst in Bozen angetreten. Er war bereits Quästor in Macerata, Ferrara und Ancona.