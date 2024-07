Neuer Radweg in der Segantinistraße wird realisiert

In Bozen Gries

Von: luk

Bozen – Die Präsidentin der Stadtviertelratspräsidentin Gries-Quirein, Cornelia Brugger, hat angekündigt, dass der lang erwartete Radweg in der Segantinistraße in Bozen Gries verwirklicht wird. „Nach jahrelangen Kämpfen und meinem unermüdlichen Einsatz“, so die Grünen-Politikerin, „habe ich die Bestätigung vom städtischen Mobilitätsassessorat erhalten, dass das Projekt umgesetzt wird.“ Der Radweg wird auf einem der beiden Gehsteige verlaufen und gegen die Fahrtrichtung der Fahrzeuge geführt.

Brugger betont die Bedeutung des Radwegs: „Ich war stets davon überzeugt, dass der Radweg in der Segantinistraße wichtig ist, da er potenzielle Gefahrensituationen für alle Schüler und deren Eltern eliminiert. Bislang mussten diese die Fagenstraße nutzen, um zur Kindertagesstätte ‘Martin Knoller’ (wo ich unterrichte) und zur Grundschule ‘Gries’ zu gelangen. Durch den neuen Radweg wird es möglich sein, einen großen Teil dieser Strecke zu umgehen.“

Brugger ist überzeugt, dass die Förderung nachhaltiger Mobilität auch bedeutet, die besten Bedingungen dafür zu schaffen, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit. Sie dankt den Grünen-Gemeinderäten Sonia Abrate und Rudi Benedikter für ihre Unterstützung und ihr Engagement sowie dem Mobilitätsassessor Stefano Fattor für sein offenes Ohr.

Brugger plant, das Mobilitätsassessorat zu drängen, den Radweg vor Beginn des nächsten Schuljahres fertigzustellen. Gleichzeitig setzt sie sich weiterhin dafür ein, auch den Abschnitt der Michael-Pacher-Straße, der zur Segantinistraße führt, fahrradfreundlich zu gestalten.