Neuer Schlachthof Bozen: “Nichts Genaues weiß man nicht”

Bozen – Die Grüne Fraktion im Landtag wollte von der Landesregierung ein Update rund um den Neubau des überdimensionierten Schlachthofes Bozen erfahren. Doch der Aussagegehalt der Antwort sei sehr karg gewesen.

“Die längst fällige Überarbeitung der Neuregelung der Privatschlachtungen lässt auf sich warten. Mehr kann man aus der Antwort des Landesrates nicht herauslesen. Dabei wäre eine rasche Neuregelung von immenser Wichtigkeit: Es geht um das Tierwohl und um mehr Transparenz in der Fleischproduktion in Südtirol”, so die Grünen.

“Auch lesen wir, dass die Planung des Schlachthofs nicht vorangekommen sei und man zurzeit keine Auskunft zu möglichen Standorten oder anderem geben könne. In Anbetracht der immensen Förderungen von acht Millionen Euro und der angeblichen Dringlichkeit des Projektes erstaunt dies doch etwas.” Die Grünen regen daher an, dies zum Anlass zu nehmen, “den Neubau nochmals zu überdenken und das Geld in die dezentrale Schlachtung zu investieren.”

“Somit wäre allen geholfen: Den Landwirten, welche ihre Tiere nicht durch das ganze Land karren müssen und den Tieren, die nicht durch lange Transporte gestresst werden”, heißt es abschließend.