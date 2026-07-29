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Wildberries ist wiederholt Ziel von ukrainischen Angriffen

Neuer ukrainischer Angriff auf Online-Händler Wildberries

Mittwoch, 29. Juli 2026 | 12:14 Uhr
Wildberries ist wiederholt Ziel von ukrainischen Angriffen
APA/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV
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Von: APA/dpa/Reuters

In der russischen Stadt Rjasan hat die Ukraine ein großes Logistikzentrum des Online-Händlers Wildberries und eine Raffinerie angegriffen. Der Gouverneur der Region südöstlich von Moskau, Pawel Malkow, bestätigte einen massiven Drohnenangriff. In Industriebetrieben seien Brände durch abstürzende Drohnentrümmer ausgelöst worden, teilte er in sozialen Netzwerken mit. Er nannte die Unternehmen aber nicht. Es habe sechs Verletzte gegeben.

Über dem Gebiet Rjasan seien 45 feindliche Drohnen abgewehrt worden, schrieb Malkow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte die Angriffe. Auch eine Raffinerie in Perm sei angegriffen worden. Getroffen worden seien Ziele, die Russland für die Verlängerung seines Krieges nutze. Moskau müsse die Kosten seiner Kriegsführung jeden Tag spüren, erklärte er.

“Wir müssen den Aggressor schwächen und weiter Druck ausüben, um diesen Krieg zu einem Ende zu bringen”, sagte Selenskyj. Es seien auch Schnellboote der Schwarzmeerflotte auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim getroffen worden, teilte Selenskyj bei Telegram weiter mit. Die russischen Behörden auf der Krim berichteten von zwei getöteten Zivilisten und fünf Verletzten.

Versandhändler immer wieder Angriffsziel

Russlands größter Versandhändler Wildberries teilte mit, dass in Rjasan das Logistikzentrum zur Sicherheit evakuiert und der Handel eingestellt worden sei. Telegramkanäle veröffentlichten Videos und Fotos, auf denen Feuer in einer riesigen Lagerhalle und Rauchwolken zu sehen sind. Die Authentizität der Aufnahmen war aber nicht sofort zu klären.

Seit Anfang Juli attackiert die Ukraine immer wieder Logistikzentren des größten russischen Versandhauses Wildberries. Die symbolträchtigen und weithin sichtbaren Angriffe verursachen Milliardenschäden. Ein Ziel dürfte aber auch sein, Unruhe in der städtischen russischen Mittelschicht zu schüren, die häufig Waren online bestellt.

Angriffsserie auf russische Raffinerien

Schon seit Monaten läuft die ukrainische Angriffsserie auf russische Raffinerien. Sie soll Treibstoff im gegnerischen Land verknappen und verhindern, dass Russland mit dem Export von Öl und Ölprodukten Geld für den Krieg verdient. Auch die Raffinerie von Rjasan, eine der größten des Landes, wurde schon mehrmals angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass in der Nacht 295 feindliche Kampfdrohnen über russischem Gebiet abgeschossen worden seien.

Die ukrainische Luftwaffe zählte in der Nacht 80 angreifende russische Drohnen, von denen 65 abgefangen worden seien. An zehn Stellen im Land habe es Einschläge gegeben. Die Ukraine wehrt sich seit fast viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.

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