New York kündigt Bau von neuem AKW an

Von: APA/Reuters

Der US-Staat New York setzt unter Verweis auf einen steigenden Strombedarf auf die Kernkraft. Gouverneurin Kathy Hochul kündigte am Montag den Bau eines fortschrittlichen Atomkraftwerks mit einer Leistung von mindestens einem Gigawatt an. “Wir brauchen Strom, der rund um die Uhr zuverlässig verfügbar ist”, sagte die Demokratin auf einer Pressekonferenz. “Die Nutzung der Atomkraft ist der beste Weg, um stetig Strom ohne Emissionen zu erzeugen.”

In einer Erklärung ihres Büros hieß es, der Schritt werde den Ausbau von erneuerbaren Energien flankieren. Das Problem der Erneuerbaren ist die volatile, die wetter- und tageszeitabhängige Stromerzeugung.

Unter anderem wurden ein erhöhter Strombedarf durch E-Autos und der Rückbau fossiler Energieträger genannt. Der Staat will sich den Angaben zufolge an der Finanzierung des Projekts beteiligen und auch Strom selbst abnehmen. Einzelheiten zum Zeitplan, dem genauen Bauort und Schätzungen zu den Kosten wurden zunächst nicht bekannt.

Nach Jahrzehnten der Stagnation erlebt die Kernenergie in den USA eine Renaissance. Angetrieben wird diese Entwicklung durch einen Rekordbedarf an Strom, der unter anderem auf Rechenzentren für die Künstliche Intelligenz (KI) zurückgeht. Ende Mai hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret die Atomaufsichtsbehörde des Landes angewiesen, Vorschriften zu lockern und neue Lizenzen für Kraftwerke zu beschleunigen. Kurz nach seinem Amtsantritt im Jänner hatte der Republikaner einen nationalen Energienotstand ausgerufen.