Nobelpreisträger werden ausgezeichnet

Von: APA/dpa/Reuters

In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado soll in den Mittagsstunden (ab 13.00 Uhr) bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo geehrt werden. Die an einem geheimen Ort lebende Oppositionsführerin wird jedoch nicht an der Verleihung teilnehmen, berichtete der norwegische Sender NRK unter Berufung auf das norwegische Nobelinstitut.

Machado unterliegt seit einem Jahrzehnt einem von den venezolanischen Behörden verhängten Reiseverbot und kann angesichts von Drohungen der autoritären Führung ihres Landes nicht nach Norwegen reisen. Die 58-Jährige sei derzeit leider nicht in Norwegen und werde auch nicht bei der Preiszeremonie auf der Bühne stehen, sagte der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken, dem Rundfunksender NRK. Stattdessen werde ihre Tochter den Nobelpreis in Empfang nehmen und auch eine Rede halten, die ihre Mutter geschrieben habe. Wo sich Machado aufhalte, wisse er nicht.

Einsatz für die Demokratie in Venezuela

Das norwegische Nobelkomitee hatte sie nach Oslo eingeladen, um die Auszeichnung in Anwesenheit von König Harald, Königin Sonja und lateinamerikanischen Staatschefs, darunter der argentinische Präsident Javier Milei und der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa, entgegenzunehmen.

Das Komitee hatte im Oktober verkündet, dass Machado in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das Komitee sprach ihr den renommierten Preis “für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie” zu.

Die 58-Jährige widmete die Auszeichnung daraufhin “dem leidenden Volk Venezuelas” sowie US-Präsident Donald Trump für seine Unterstützung der venezolanischen Opposition. Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro bezeichnete sie im Anschluss indirekt als “dämonische Hexe” – ihren Namen nimmt er für gewöhnlich nicht in den Mund.

Machado gilt als einende Kraft der Opposition in Venezuela und entschiedene Widersacherin des seit 2013 autoritär regierenden Maduro. Sie hatte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur in ihrem Land bemüht, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen. Kritiker werfen Maduro systematische Wahlmanipulation vor.

Hohes persönliches Risiko

Machado ist vor geraumer Zeit aus Sorge um ihre Sicherheit innerhalb ihres Landes abgetaucht. Das Nobelkomitee war bisher davon ausgegangen, dass sie für die Preiszeremonie nach Oslo kommen könnte. Sie selbst hatte beteuert, alles daranzusetzen, um für die größte Ehrung ihres Lebens in die norwegische Hauptstadt reisen zu können.

Die venezolanische Staatsanwaltschaft hatte jedoch damit gedroht, Machado aufgrund verschiedener Ermittlungen gegen sie als flüchtig zu betrachten, sollte sie das Land verlassen. Ihr würde damit möglicherweise die Festnahme, ein Einreiseverbot oder Schlimmeres drohen, wenn sie aus Oslo nach Venezuela zurückkehren würde.

“Mir sind alle erdenklichen Verbrechen vorgeworfen worden, bis hin zu Terrorismus”, sagte Machado jüngst in einem NRK-Interview. “Das Regime ist sehr deutlich geworden. Maduro hat gesagt, dass sie mich töten werden, wenn sie mich erwischen.”

Verleihung der übrigen Nobelpreise in Schweden

Für den ungarischen Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai und die zwölf Preisträgerinnen und Preisträger in den weiteren Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften ist die Sache dagegen klar: Sie werden ihre Nobelmedaillen am Nachmittag (ab 16.00 Uhr) bei einer weiteren Preiszeremonie im Konzerthaus von Stockholm aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf in Empfang nehmen.

Die Nobelpreise gehen auf den schwedischen Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Sie sollen laut Nobels Testament Entdeckungen und Errungenschaften ehren, die der Menschheit im vergangenen Jahr den größten Nutzen gebracht haben. Die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger wurden allesamt bereits im Oktober verkündet, ihre Auszeichnung findet jedoch traditionsgemäß alljährlich am 10. Dezember statt, dem Todestag von Nobel.