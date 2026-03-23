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Kim Jong-un bleibt weiter im Amt

Nordkoreas Parlament ernennt Kim erneut zum Präsidenten

Montag, 23. März 2026 | 04:11 Uhr
Kim Jong-un bleibt weiter im Amt
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Von: APA/AFP

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist von dem Parlament des seit Jahrzehnten von seiner Familie regierten Landes zum Präsidenten für Staatsangelegenheiten wieder ernannt worden. Kims Wiederwahl in das “höchste Amt” spiegle “den einstimmigen Willen und Wunsch des gesamten koreanischen Volkes” wider, berichtete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Beobachtern zufolge war der Ausgang der Wahl bereits im Voraus bestimmt.

Sie diente dazu, der Staatsführung einen Anschein demokratischer Legitimität zu geben. Die Wahl sei ein “hochgradig durchchoreografiertes Ereignis mit einem im Voraus feststehenden Ergebnis”, sagte Lee Ho Ryung vom Korea Institute for Defense Analyses. Die Führung in Pjöngjang inszeniere solche Veranstaltungen, “um ein Verfahren vorzuführen und damit politische Legitimität zu erlangen”, sagte sie. “Aber niemand glaubt, dass ein anderes Ergebnis dabei herauskommen könnte.”

Von KCNA veröffentlichte Fotos zeigen Kim in einem Anzug, flankiert von Spitzenfunktionären und vor zwei riesigen Statuen seines Vaters Kim Jong-il und seines Großvaters Kim Il-sung sitzend. Vor knapp einer Woche war die Oberste Volksversammlung Nordkoreas neu gewählt worden.

Nordkoreaner ab 17 Jahren hatten die Möglichkeit, die von der herrschenden Partei vorgelegten Kandidaten zu billigen oder abzulehnen. KCNA zufolge wurden die Kandidaten mit 99,93 Prozent Ja-Stimmen und 0,07 Prozent Nein-Stimmen bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 99,99 Prozent.

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