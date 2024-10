Obdachlos und übersehen?

Sozialgenossenschaft fordert dringenden Kältenotfallzentrum in Bozen

Von: luk

Bozen – Die Sozialgenossenschaft “Bozen Solidale” schlägt erneut Alarm: In der Südtiroler Landeshauptstadt leben derzeit rund 150 Menschen auf der Straße, und die politische Reaktion darauf bleibe weiterhin aus. Mit einem dringenden Appell fordert die Genossenschaft konkrete Maßnahmen und weist auf die jährliche Wiederholung des dramatischen Szenarios hin, bei dem obdachlose Menschen, statt Unterstützung zu erfahren, aus der Innenstadt verdrängt würden.

Forderung nach Wiedereröffnung des Kältenotfallzentrums

Die Genossenschaft betont, dass es eine mögliche Lösung gegeben hätte: Die Wiedereröffnung des ehemaligen Inpdap-Gebäudes in der Pacinotti-Straße, das als Kältenotfallzentrum in der Industriezone von Bozen hätte dienen sollen. Die Wiedereröffnung war ursprünglich für Ende August 2024 geplant. Doch trotz sinkender Temperaturen im September und einem regenreichen Herbst fehlen bis heute klare Informationen zum Start des Zentrums.

„Wir haben keine konkreten Antworten erhalten, obwohl der Herbst bereits mit starkem Wind und Regen Einzug gehalten hat“, kritisiert die Genossenschaft. Sie fordert dringend ein Handeln der Verantwortlichen, um den Obdachlosen eine sichere Unterkunft während der kalten Monate zu gewährleisten.

Politische Untätigkeit

“Warum sind wir so weit gekommen?” fragt die Sozialgenossenschaft in ihrer Pressemitteilung. Sie verweist auf die dramatische Lage der Obdachlosen, die ohne Unterstützung in Bozen leben müssen, und bemängelt die fehlenden Reaktionen seitens der Politik. Gerade jetzt, wo die Temperaturen stetig sinken, sei ein entschlossenes Vorgehen und die Schaffung von sicheren Unterkünften von größter Wichtigkeit.

Ob und wann das Kältenotfallzentrum öffnen wird, bleibt weiterhin ungewiss. Bozen Solidale pocht jedoch auf eine sofortige Lösung, um den betroffenen Menschen in dieser kritischen Zeit Schutz und Sicherheit bieten zu können.