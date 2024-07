Österreichischer Botschafter Jan Kickert zu Gast in der SVP-Parteizentrale

Von: mk

Bozen – Der Name Jan Kickert mag vielen Südtirolern auf Anhieb nicht geläufig sein, doch der österreichische Botschafter in Rom ist ein großer Freund Südtirols. Nach vier Jahren im Amt neigt sich seine Zeit als Botschafter in Rom dem Ende zu. Anlässlich seines Abschieds stattete er SVP-Obmann Dieter Steger einen Besuch in der Parteizentrale in der Brennerstraße ab.

„Jan Kickert hat eine beeindruckende Karriere im diplomatischen Dienst vorzuweisen. Leider sehen die Regularien vor, dass die Amtszeit eines Botschafters auf vier Jahre an einem Standort begrenzt ist“, erklärte Dieter Steger. Er schätzt den österreichischen Botschafter nicht nur für seine professionelle Kompetenz, sondern auch für seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten. „Jan Kickert war und ist ein verlässlicher Freund Südtirols.“

Bei dem herzlichen Treffen in der Parteizentrale wurden das politische Klima in Italien, Südtirol und Österreich besprochen. An dem Gespräch nahmen auch der ehemalige SVP-Obmann Philipp Achammer, SVP-Landessekretär Harald Stauder und SVP-Landesgeschäftsführer Martin Karl Pircher teil.