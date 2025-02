„Oldies for Future“ klagen über Mangel an Wohnraum in Brixen

Von: mk

Brixen – Die Vereinigung „Oldies for Future“ lanciert einen Appell an Brixens Bürgermeister Andreas Jungmann. In einem offenen Brief wird der Mangel an Wohnraum angeprangert, gleichzeitig werden auch Lösungen vorgeschlagen.

Wörtlich steht in dem Brief an den Bürgermeister:

„Nachdem es auch in Brixen einen großen Wohnraummangel gibt, richten wir folgenden Appell an Sie: Setzen Sie sich bitte für die Schaffung neuen Wohnraumes auf bereits versiegelten Flächen ein, da laut Gemeindeentwicklungsplan aus ökologischer Sicht keine neuen Flächen mehr versiegelt werden sollen! Es gibt in Brixen seit Jahrzehnten mehrere größere leerstehende, baufällige und nicht mehr bewohnbare Gebäude, welche sowohl das Stadtbild abwerten, als auch die Nutzung für kostbaren Wohnraum verhindern. Hiermit schicken wir Ihnen einige Fotos, welche die Verwahrlosung solcher Areale aufzeigen. Deshalb ersuchen wir Sie, alles in die Wege zu leiten, um diese Missstände zu beseitigen und für unsere Bevölkerung den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.“

Die Oldies for Future schlagen folgende Maßnahmen vor:

Suchen Sie das Gespräch mit den Eigentümern dieser Liegenschaften, um Sie auf ihre sozioökologische Verantwortung hinzuweisen.

Loten Sie die Möglichkeit aus, leerstehende und baufällige Gebäude höher zu besteuern.

Fassen Sie die Möglichkeit eines PPP Modells (Public-Private Partnership) ins Auge.

„Wir erwarten uns, dass Sie sich für die Umsetzung unserer Vorschläge einsetzen“, betont Klauspeter Dissinger für die Oldies for Future in dem Brief.