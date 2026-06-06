Aktuelle Seite: Home > Politik > Olympia: Dankesfeier für freiwillige Helferinnen und Helfer in Antholz
800 Helferinnen und Helfern wurde vom Land und dem Biathlonkomitee für ihren Einsatz gedankt

Olympia: Dankesfeier für freiwillige Helferinnen und Helfer in Antholz

Samstag, 06. Juni 2026 | 20:51 Uhr
_SEO0219
LPA/Othmar Seehauser/Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer der Winterspiele 2026 kamen am 6. Juni nach Antholz zur Dankesfeier.
Schriftgröße

Von: ka

Rasen/Antholz – Ein globales Großereignis wie die Olympischen Winterspiele lebt auch von den Freiwilligen, die mit ihrem Einsatz wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. In der Südtirol Arena in Antholz blickte man am 6. Juni gemeinsam mit den rund 800 freiwilligen Helferinnen und Helfern aus Südtirol und Ländern wie Belgien nochmals auf die Olympischen Winterspiele in Südtirol zurück.

LPA/Othmar Seehauser/Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer der Olympischen Bewerbe in Antholz nahmen am 6. Juni an der Dankesfeier teil.

Der Tag wurde vom Land Südtirol gemeinsam mit dem Biathlonkomitee Antholz organisiert, um den zahlreichen Freiwilligen für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft zu danken. Landeshauptmann Arno Kompatscher, Regierungskommissarin Maddalena Travaglini, Bürgermeister Thomas Schuster aus Rasen Antholz und Vertretungen des Biathlonkomitees unter der Leitung von Präsident Lorenz Leitgeb fanden lobende Worte für das Engagement der Freiwilligen.

LPA/Othmar Seehauser/Landeshautpmann Arno Kompatscher dankte auch den Zivilschutzorganisationen, wie dem Weißen Kreuz, für deren Einsatz bei den Olympischen Biathlonbewerbe in Antholz.

“Dass wir bei den Rankings der Olympischen Spiele so gut bewertet wurden, liegt im Wesentlichen auch an Ihrem Einsatzes und Ihrer großen Leidenschaft”, hielt Landeshauptmann Kompatscher fest. Man wolle sich persönlich bei den vielen Menschen und Organisationen bedanken, die zum Erfolg der Winterspiele beigetragen haben. “Freiwilligenarbeit ist auch das: man gibt viel, aber man bekommt auch viel”, sagte Kompatscher.

LPA/Othmar Seehauser/Peter Thome (Mitte), Gründungsmitglied des Belgischen Biathlonverbandes, war als Freiwilliger in Antholz mit dabei. Am 6. Juni wurde im dafür von Bürgermeister Thomas Schuster (links) und Landeshauptmann Arno Kompatscher (rechts) gedankt.

“Die Spiele waren ein unglaubliches Ereignis. Es war zwar kalt von den Temperaturen her, aber die Wärme der Menschen und der Athletinnen und Athleten hat unsere Herzen erwärmt”, sagte Charly Pistoi, freiwilliger Helfer aus Bozen. “Wir durften eine einzigartige Erfahrung machen und sind stolz darauf, zum Erfolg dieser Winterspiele in Südtirol beigetragen zu haben”, betonte auch Irene Ziterni aus Deutschnofen. Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer haben eine Urkunde als Zeichen der Dankbarkeit und der Erinnerung erhalten.

LPA/Othmar Seehauser/Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer der Winterspiele 2026 kamen am 6. Juni nach Antholz zur Dankesfeier.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Kommentare
114
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Kommentare
96
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Kommentare
83
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
Kommentare
51
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
Kommentare
37
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 