Open Days fÃ¼r die Zeckenschutzimpfung

Bozen – Mitten in der Sommersaison sollte man eines nicht vergessen: die Zeckenschutzimpfung. Diese stellt einen sicheren Schutz vor der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) dar. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb organisiert deshalb zwei Open-Days für die Impfung, wobei der erste am 20. Juli 2024 stattfindet.

Der Sanitätsbetrieb geht mit Informationen und gezielten Aktionen gegen die durch Zeckenbisse verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) vor. Daher organisiert der Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit für den 20. Juli und den 21. September 2024 zwei eigene Open Days, die heute Mittelpunkt eines Pressegespräches am Sitz des Südtiroler Sanitätsbetriebes waren.

Bei dieser Gelegenheit betonte Sanitätsdirektor Josef Widmann, dass der Sanitätsbetrieb von der Förderung der Zeckenschutzimpfung überzeugt sei und sich laufend für die Vorbeugung der Frühsommer-Meningoenzephalitis einsetzen würde. „Aus diesem Grund war es unser Anliegen, die Open Days für die Südtirolerinnen und Südtiroler zu organisieren, um den Zugang zur Zeckenschutzimpfung – die für die Prävention von grundlegender Bedeutung ist – zu erleichtern.“

Die stellvertretende Primarin des betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP), Silvia Spertini, beleuchtete das Thema aus klinischer Sicht und wies darauf hin, „dass die Zeckenschutzimpfung der sicherste und wirksamste Weg ist, um einer Krankheit vorzubeugen. In einigen Fällen kann diese äußerst schwerwiegende Komplikationen oder sogar einen tödlichen Ausgang haben.“ Sie betonte, dass die Open Days „allen, ab einem Mindestalter von 12 Monaten, ohne vorherige Anmeldung offenstehen, auch all jenen, die sich bereits vorgemerkt haben. Es ist möglich, sowohl die erste Impfung als auch die Auffrischungsimpfung zu bekommen.“

Pflegedirektorin Marianne Siller bedankte sich abschließend besonders beim Pflegepersonal für das Bemühen bei der Organisation der Impftage sowie für die wertvolle Mitarbeit während der Open Days. Das Pflegepersonal wurde heute von der Pflegedienstleiterin des Territoriums im Gesundheitsbezirk Bruneck Ursula Braun vertreten.

Im vergangenen Jahr wurden sieben Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis gemeldet. Da es sich um eine akute Viruserkrankung des zentralen Nervensystems handelt, die auch tödlich verlaufen kann, raten Experten dringend zur Impfung, die als sehr sicher und wirksam gilt.

Geimpft wird in:

Bozen, in den Räumlichkeiten der Blutabnahme des Zentrallabors.

Meran, in der Blutabnahmestelle des Krankenhauses.

Brixen, im Impfzentrum des Dienstes für Hygiene im Krankenhaus.

Bruneck, in der Blutabnahmestelle des Krankenhauses.

Die Impfungen finden von 08:30 h – 15:00 h statt.

Für den Open Day am 20. Juli ist keine Anmeldung nötig.

Der Sanitätsbetrieb ergreift dennoch die Gelegenheit, die Bürgerinnen und Bürger daran zu erinnern, sämtliche Vormerkungen möglichst über das Portal SaniBook vorzunehmen.