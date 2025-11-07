Aktuelle Seite: Home > Politik > Orbán bespricht Russland-Sanktionen mit Trump
Orbán bespricht Russland-Sanktionen mit Trump

Orbán bespricht Russland-Sanktionen mit Trump

Freitag, 07. November 2025 | 07:26 Uhr
Orbán bespricht Russland-Sanktionen mit Trump
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Schriftgröße

Von: apa

Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán trifft am Freitag US-Präsident Donald Trump in Washington. Orbán hatte im Vorfeld angekündigt, über die kürzlich erfolgte Sanktionierung der russischen Erdölkonzerne Lukoil und Rosneft durch die USA sprechen zu wollen. Diese hält Orbán, der mit Trump wie mit Moskau eng verbündet ist, für einen Fehler. Ungarns Zugang zu russischen Energiequellen müsse weiter gewährleistet sei, sagte der Premier.

Mit der jetzigen Reise soll nach Worten von Orbán “ein neues Kapitel in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen” eröffnet werden. Dabei solle eine neue “strategische Partnerschaft” mit den USA geschaffen werden, in den Bereichen Energie, Investitionen, Verteidigung und Fragen hinsichtlich der Weltordnung nach einem möglichen Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
172
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
38
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
33
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
24
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 