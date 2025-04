Ostermesse im Vatikan – Papst bei Segen dabei?

Von: APA/dpa

Mit einer großen Messe im Petersdom wird an diesem Sonntag (10.30 Uhr) im Vatikan Ostern gefeiert. Wegen der Gesundheitsprobleme von Papst Franziskus, der sich von einer Lungenentzündung erholt, wird die Messe von einem hochrangigen Kardinal geleitet, dem Italiener Angelo Comastri. Offen ist, ob Franziskus danach vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz und Kameras aus aller Welt den Segen Urbi et Orbi sprechen kann.

Der 88-Jährige hatte nach mehr als einem Monat im Krankenhaus die Gemelli-Klinik in Rom vor vier Wochen verlassen können. Allerdings muss er sich nach seiner lebensgefährlichen Erkrankung auf Empfehlung der Ärzte noch schonen. Bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten seit der Entlassung wirkte er manchmal noch sehr schwach. Auch das Sprechen bereitet dem Oberhaupt von mehr als 1,4 Milliarden Katholiken Probleme. Am Samstagabend zeigte sich Franziskus im Rollstuhl im Petersdom.

Eine Million Besucher über Ostern in Rom

An Ostern wird der christlichen Überlieferung nach an Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi erinnert. Dieses Jahr hat das Fest noch mehr Bedeutung, weil die katholische Kirche 2025 zum Heiligen Jahr erklärt hat. Eigentlich wollte der Papst bei den wichtigen Terminen stets dabei sein. Allein an diesem Wochenende sind in Rom nach Schätzungen etwa eine Million Besucher, darunter Gläubige aus aller Welt.

Dazu gehört auch US-Vizepräsident JD Vance. Der Stellvertreter von Donald Trump, der 2019 zum katholischen Glauben übertrat, will mit seiner Familie an der Ostermesse teilnehmen.