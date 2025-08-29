Aktuelle Seite: Home > Politik > Ott wird wegen Missbrauchs der Amtsgewalt angeklagt
Egisto Ott muss wieder vor Gericht

Ott wird wegen Missbrauchs der Amtsgewalt angeklagt

Freitag, 29. August 2025 | 12:41 Uhr
Egisto Ott muss wieder vor Gericht
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Schriftgröße

Von: apa

Der ehemalige Geheimdienst-Mitarbeiter Egisto Ott muss sich vor Gericht u.a. wegen Missbrauchs der Amtsgewalt verantworten. Das gab die Staatsanwaltschaft Wien am Freitag per Aussendung bekannt. Zur Last gelegt wird dem früheren BVT-Beamten, zwischen 2015 und 2020 ohne dienstlichen Auftrag Daten wie Aufenthaltsorte, Kfz-Kennzeichen und Reisebewegungen erhoben zu haben. Auch soll er gegen finanzielle Gegenleistungen einen geheimen Nachrichtendienst Russlands unterstützt haben.

Neben Ott wird noch ein zweiter – nicht namentlich genannter – Polizeibeamter angeklagt, ebenfalls wegen Missbrauchs der Amtsgewalt. Die Strafdrohung beträgt für beide Angeklagte sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Viele Vorwürfe

Es ist eine ganze Latte an Vorwürfen, die die Staatsanwaltschaft gegen Ott vorbringt. Dabei geht es um die Verbrechen des Missbrauchs der Amtsgewalt und des Geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil der Republik Österreich, das Vergehen der Bestechlichkeit, das Vergehen der Bestechung als Bestimmungstäter sowie das Vergehen der Verletzung des Amtsgeheimnisses.

Ott, vormals Chefinspektor, wird unter anderem vorgeworfen, im Zeitraum April 2015 bis 2020 als damaliger Beamter des BVT seine Befugnis mit dem Vorsatz, andere an ihrem Recht auf Geheimhaltung ihrer personenbezogener Daten zu schädigen, wissentlich missbraucht zu haben. Konkret soll er ohne dienstlichen Auftrag eine Vielzahl solcher Daten, wie etwa Aufenthaltsorte, Kfz-Kennzeichen oder Reisebewegungen, im Wege nationaler und internationaler polizeilicher Datenbanken oder im Amtshilfeweg erhoben haben.

Zusammenarbeit mit Moskau

Dem Angeklagten wird weiters zur Last gelegt, als österreichischer Polizeibeamter zum Nachteil der Republik einen geheimen Nachrichtendienst der Russischen Föderation dadurch unterstützt zu haben, dass er im Zeitraum 2017 bis 2021 geheime Tatsachen und eine Vielzahl an personenbezogenen Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zwecke der Übermittlung an Jan Marsalek und unbekannte Vertreter des russischen Nachrichtendienstes sammelte. Die Staatsanwaltschaft Wien hält Ott hier vor, dafür finanzielle Gegenleistungen angenommen sowie im Zuge einer Datenerhebung einen ausländischen Verbindungsmann dazu bestimmt zu haben, Geld für Informationen zu bezahlen.

Der ehemalige Wirecard-Vorstand Marsalek soll selbst für den russischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Er ist seit Jahren auf der Flucht.

Marsalek in zentraler Rolle

Marsalek steht auch bei einem weiteren Punkt der Anklage gegen Ott im Zentrum. Der Chefinspektor soll im November 2022 einen SINA-S-Laptop auf dem eine nicht öffentlich bekannte, von EU-Staaten verwendete elektronische Sicherheitshardware für sichere elektronische Kommunikation gespeichert war, gegen 20.000 Euro im Auftrag Marsaleks an einen unbekannten Mittäter übergeben haben, wobei der Laptop in weiterer Folge einem russischen Nachrichtendienst ausgehändigt worden sein soll.

Schließlich wird Ott von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, im Jahr 2019 dem früheren Generalsekretär im Außenamt Johannes Peterlik personenbezogene Daten von Beamten des BVT, die er mit der Erstellung des Ibiza-Videos in Zusammenhang brachte, mitgeteilt zu haben. Dadurch sei das Recht dieser Personen auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten verletzt sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen nationalen Sicherheit und der Erfolg zukünftiger nachrichtendienstlicher Aktivitäten gefährdet worden, schreibt die Staatsanwaltschaft.

In einem Nebenverfahren war Ott im März freigesprochen worden. Weitere Ermittlungsverfahren werden parallel zur bevorstehenden Hauptverhandlung fortgesetzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Kommentare
105
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Kommentare
51
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Kommentare
36
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Kommentare
30
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
26
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 