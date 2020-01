Otto Saurer auch nördlich des Brenners sehr geschätzt

Bozen/Völs – Auch Erwin Niederwieser, ehemaliger Abgeordneter zum Nationalrat und Südtirolsprecher der SPÖ würdigt Otto Saurer, der am Montag einer schweren Krankheit erlegen ist.

„Otto Saurer, zu seiner aktiven Zeit geachteter und bedeutendster Vertreter der Arbeitnehmerschaft in der Südtiroler Volkspartei, hat uns für die Zeit unseres irdischen Daseins verlassen“, schreibt Niederwieser in einem persönlichen Nachruf.

Otto Saurer habe früh erkannt, dass eine erfolgreiche Politik für die österreichische Minderheit in Italien nur möglich ist, wenn diese Minderheit mit einer starken Stimme spreche und sich alle Teile der Bevölkerung vertreten sehen. „Daraus erwuchs sein unermüdliches Engagement für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren politische Präsenz in den Gemeinden, im Landtag und im Parlament in Rom. Und er hat auch erkannt, dass Erfolge zwar in harten Diskussionen errungen werden müssen, dass dies aber letztlich nur möglich ist, wenn zwischen den Volksgruppen insgesamt ein gutes Einvernehmen herrscht und alle Südtirol als ihre Heimat schätzen und lieben können“, erklärt Niederwieser.

„Die Gespräche mit Otto und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern über die Frage, wie sozialdemokratische Inhalte nördlich und südlich des Brenners das Leben der Menschen verbessern können, waren von seinem glühenden Engagement, seinem feinen Humor und seiner politischen Weitsicht geprägt und werden mir immer in Erinnerung bleiben. Seiner Familie, seine Freunden und seinen politischen Wegbegleitern spreche ich mein tiefstes Mitgefühl aus“, betont Niederwieser abschließend.