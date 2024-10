Pager-Anschlag Höhepunkt eines Geheimdienstkrimis

Von: Ivd

Beirut – Es war ein Anschlag, den die Welt wohl nicht so schnell vergisst: Am 17. und 18. September 2024 detonierten plötzlich zahlreiche Pager und Funkgeräte in den Händen tausender Hisbollah-Kämpfer. Mindestens 37 Menschen starben, über 3000 Hisbollah-Mitglieder wurden verletzt. Dieser empfindliche Angriff gegen die Feinde Israels war laut Informationen der Washington Post der Gipfel einer lang angelegten Operation des israelischen Geheimdienstes Mossad.

Das trojanische Kommunikationsgerät

Wie infiltriert man eine der bestbewachten Milizen der Welt und sorgt dafür, dass sie ihre eigenen Waffen gegen sich selbst richtet? Genau das gelang dem Mossad in einer Geheimoperation. Bereits 2015 hatte der israelische Geheimdienst bemerkt, dass die Hisbollah ihre Kommunikation zunehmend auf abhörsichere Pager und Walkie-Talkies verlagerte. Schnell entstand die Idee, ein Modell zu entwickeln, dass technisch so vorteilhaft ist, dass die Kämpfer es nicht ablehnen könnten.

