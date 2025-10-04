Aktuelle Seite: Home > Politik > Parlamentswahlen in Tschechien werden fortgesetzt
Babiš hofft auf eine Mehrheit

Parlamentswahlen in Tschechien werden fortgesetzt

Samstag, 04. Oktober 2025 | 08:02 Uhr
Babiš hofft auf eine Mehrheit
APA/APA/AFP/STRINGER
Schriftgröße

Von: apa

In Tschechien werden am heutigen Samstag die Parlamentswahlen fortgesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme noch von 8.00 bis 14.00 Uhr abgeben. Erste Hochrechnungen werden am späten Nachmittag erwartet, mit aussagekräftigen Ergebnissen aber erst am Abend. In den Umfragen lag die oppositionelle, populistische Partei ANO des früheren Regierungschefs Andrej Babiš deutlich vor dem bisher regierenden liberal-konservativen Bündnis Spolu (Gemeinsam).

Sollte ANO gewinnen, könnte Babiš der erste Politiker Tschechiens werden, der nach einer Unterbrechung ein Comeback an der Spitze des Kabinetts feiern kann. Bei der Stimmenabgabe am Freitag äußerte Babiš den Wunsch, die Mehrheit für seine ANO zu erhalten. Heimische Medien gehen jedoch davon aus, dass Babiš im Falle eines Sieges mindestens einen Koalitionspartner brauchen wird, um für eine Regierung auch auf eine Parlamentsmehrheit zu kommen. Am häufigsten ist dabei von der rechtspopulistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura die Rede.

Am ersten Wahltag am gestrigen Freitag meldeten die Wahllokale laut Medienberichten sehr unterschiedliche Wahlbeteiligung. An einigen Orten lag diese bereits über 50 Prozent.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
88
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Kommentare
73
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
67
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
57
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
46
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 