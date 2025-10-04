Parlamentswahlen in Tschechien werden fortgesetzt

Von: apa

In Tschechien werden am heutigen Samstag die Parlamentswahlen fortgesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme noch von 8.00 bis 14.00 Uhr abgeben. Erste Hochrechnungen werden am späten Nachmittag erwartet, mit aussagekräftigen Ergebnissen aber erst am Abend. In den Umfragen lag die oppositionelle, populistische Partei ANO des früheren Regierungschefs Andrej Babiš deutlich vor dem bisher regierenden liberal-konservativen Bündnis Spolu (Gemeinsam).

Sollte ANO gewinnen, könnte Babiš der erste Politiker Tschechiens werden, der nach einer Unterbrechung ein Comeback an der Spitze des Kabinetts feiern kann. Bei der Stimmenabgabe am Freitag äußerte Babiš den Wunsch, die Mehrheit für seine ANO zu erhalten. Heimische Medien gehen jedoch davon aus, dass Babiš im Falle eines Sieges mindestens einen Koalitionspartner brauchen wird, um für eine Regierung auch auf eine Parlamentsmehrheit zu kommen. Am häufigsten ist dabei von der rechtspopulistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura die Rede.

Am ersten Wahltag am gestrigen Freitag meldeten die Wahllokale laut Medienberichten sehr unterschiedliche Wahlbeteiligung. An einigen Orten lag diese bereits über 50 Prozent.