Aktuelle Seite: Home > Italien > Drei Schweizer treiben es in Italien zu wild
Von Polizei mit Tempo 230 von Autobahn geholt

Drei Schweizer treiben es in Italien zu wild

Freitag, 03. Oktober 2025 | 17:05 Uhr
Verkehrspolizei sym
ansa
Schriftgröße

Von: luk

Novara – Es hätte ein tödlicher Ausflug werden können: Drei Schweizer zwischen 30 und 40 Jahren lieferten sich auf der Autobahn A4 zwischen Turin und Mailand ein illegales Rennen mit zwei Lamborghini und einem Ferrari. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometern rasten sie durch den Verkehr – bis die Straßenpolizei von Novara einschritt.

Gefährliches Spiel im Verkehr

Die drei Männer waren auf dem Weg nach Mailand, als sie beschlossen, ihre PS-Monster gegeneinander antreten zu lassen. Mitten im normalen Straßenverkehr lieferten sie sich ein waghalsiges Rennen, wie die Ermittler berichten. Dass dabei andere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet wurden, schien die Raser nicht zu kümmern.

Verfolgung mit Safety-Car-Taktik

Um die rasenden Luxuskarossen zu stoppen, musste die italienische Verkehrspolizei zu außergewöhnlichen Mitteln greifen. Die Ordnungshüter setzten das sogenannte Safety-Car-Manöver ein – ein Verfahren, das normalerweise auf Rennstrecken zum Einsatz kommt, um in Gefahrensituationen den Verkehr zu verlangsamen und zu kontrollieren. Mit dieser Taktik gelang es schließlich, die drei Schweizer Raser sicher zum Stehen zu bringen.

Die drei „Rennfahrer” waren nicht allein unterwegs. Gemeinsam mit ihnen fuhren acht weitere Supersportwagen in Richtung Mailand – offenbar eine gemeinsame Ausfahrt von Sportwagen-Enthusiasten, bei der drei Teilnehmer über die Stränge schlugen.

Empfindliche Strafen

Für die drei Schweizer hat das illegale Rennen nun ernste Konsequenzen: Alle drei wurden angezeigt, ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt und die Luxusboliden von den italienischen Behörden sichergestellt. Die Fahrzeuge bleiben vorerst in Italien. Das kurze Vergnügen war für die Besitzer damit sehr teuer.

Kommentare

Aktuell sind 14 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
77
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Kommentare
73
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
67
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
64
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
57
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 