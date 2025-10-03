Trump: Israel soll Bombardierung des Gazastreifens stoppen

Von: APA/Reuters/AFP/dpa

Nach der Reaktion der islamistischen Hamas auf seinen Friedensplan ruft US-Präsident Donald Trump Israel zu einem sofortigen Ende der Bombardierung des Gazastreifens auf. “Israel muss sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!”, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Zuvor hatte sich die Hamas grundsätzlich zur Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen bereit erklärt.

Die Terrorgruppe forderte aber zugleich weitere Verhandlungen. Sie sei bereit zu Gesprächen über die “Details”. Zudem bekräftige die Hamas ihre Position, die Verwaltung des Gazastreifens an eine palästinensische Instanz unabhängiger Technokraten zu übergeben. Die Gruppe erklärt zudem, sie bekunde ihre Wertschätzung für die arabischen, islamischen und internationalen Bemühungen sowie für die Bemühungen von Trump.

Bezüglich der Geiseln hieß es im Detail: “Die Bewegung verkündet ihre Zustimmung zur Freilassung aller Geiseln – der lebenden und der sterblichen Überreste – gemäß der Austauschformel im Vorschlag von Präsident Trump.” Voraussetzung sei die im Friedensplan vorgesehene Entlassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen und dass “angemessene Bedingungen für den Austausch vor Ort gewährleistet sind” – ohne diese Bedingungen näher zu erläutern.