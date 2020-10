Pattsituation in Meran: SVP nimmt Stellung

Meran – „Herr Rösch ist zwar zum Bürgermeister gewählt worden. Er braucht aber eine Mehrheit im Gemeinderat, um regieren zu können. Somit liegt es auch an ihm, eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden. Der Bürgermeister muss sich dieser Tatsache endlich bewusst werden. Denn so, wie er sich bis jetzt verhalten hat, könnte man fast glauben, es liegt an den anderen Parteien, auf ihn zukommen zu müssen und nicht umgekehrt“, so der Landessekretär der SVP, Stefan Premstaller.

„Die SVP-Meran ist bereits in mehreren Versuchen auf den Bürgermeister zugegangen und hat sich zum Wohle der eigenen Gemeinde kompromissbereit gezeigt. All diese Vorschläge liegen beim Bürgermeister auf. Nun liegt es aber am Bürgermeister Rösch, seiner Verantwortung endlich nachzukommen und endlich Verantwortung für die eigene Gemeinde Meran zu übernehmen. In einer Woche läuft die Frist für die Bildung der Stadtregierung ab und wenn es bis dahin vonseiten des Bürgermeisters keine Entscheidung gibt, dann wird es in Meran zu Neuwahlen kommen“, abschließend Stefan Premstaller