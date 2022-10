Pensionsfeier der Führungskräfte im Bildungsbereich

Brixen – In Brixen fand gestern die Pensionsfeier für die Führungskräfte im Bildungsbereich statt.

­

­Die jüngst in den Ruhestand getretenen Führungskräfte im Bildungsbereich sind am Dienstag in Brixen von Landesrat Philipp Achammer, Bildungsdirektor Gustav Tschenett und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner verabschiedet worden. Die Feier wurde vom Kollegium der Schulführungskräfte unter Vorsitz von Veronika Fink veranstaltet. Für den jahrzehntelangen Dienst im Zeichen der Bildung an Kindergarten und Schule wurden die Schulführungskräfte Barbara Willimeck, Marianne Fischnaller, Elisabeth Flöss, Siegfried Schrott, Christian Dapunt, Ingrid Pertoll, Angelika Ebner, Rosanna Ferdigg sowie der Landesmusikschuldirektor Felix Resch und die Kindergartendirektorin Christine Oberhofer geehrt.

Landesrat Achammer, Bildungsdirektor Tschenett und Landesschuldirektorin Falkensteiner sprachen den Geehrten ihre Wertschätzung und ihren Dank aus. Landesrat Achammer betonte: “Es ist etwas Besonderes mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und auf die Spuren zurückzublicken, die dabei gelegt worden sind. Jede einzelne Führungskraft hat einen wesentlichen Beitrag dahingehend geleistet, den Kindergarten- oder Schulalltag stets zum Wohle der Kinder- und Jugendlichen zu gestalten.”

Mit einem kleinen Präsent und humorvollen Anekdoten zu ihrem Schaffen wurden die Führungskräfte in den Ruhestand verabschiedet.