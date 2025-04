Peter Handke über Srebrenica: “Es war Brudermord”

Von: apa

Literaturnobelpreisträger Peter Handke hat den Massenmord von Srebrenica an der muslimischen Bevölkerung durch bosnische Serben als “Brudermord” bezeichnet. Als “Völkermord” wollte es der Autor, der nach Ansicht von Kritikern wiederholt Kriegsverbrechen bagatellisiert hat, in einem im ORF-“kulturMontag” ausgestrahlten Interview weiterhin nicht bezeichnen. “Völkermord kann mir gestohlen bleiben. Ich finde, was da war, war Brudermord. Das ist viel schlimmer”, so der 82-Jährige.

Handke erhielt 2019 den Literaturnobelpreis, was umstritten war, weil er sich während der Jugoslawien-Kriege (1991-1999) und danach laut Kritikern mit der serbischen Seite solidarisiert habe. In seiner Nobelpreis-Rede ging er nicht auf die Vorwürfe ein, nahm aber 2021 bei einer Reise nach Serbien und in die Republika Srpska mehrere hohe staatliche Orden entgegen. Von bosnischen Medien wurde er als “Genozidleugner” bezeichnet.

“Völkermord ist ein juristischer Ausdruck, aber Brudermord ist ein biblischer Ausdruck, und das war es. Das ist das Tragische, das Skandalöse”, so Handke und ergänzte: “Aber ich werde mir nicht Wörter vorschreiben lassen von irgendwelchen Pfeifen, die keine Ahnung haben von Sprache, Silben, Rhythmus und Melodie.”