Pferderennplatz: Tauschvorvertrag binnen Jahresfrist unterzeichnen

Bozen/Meran – Am 8. August hatten Land und Gemeinde Meran das offizielle Dokument zum Start des Finanzierungsprojekts für die Renovierung des Meraner Pferderennplatzes unterzeichnet; heute wurde der erste Schritt zur Umsetzung gesetzt. Der Landeshauptmann wurde auf Vorschlag des Landesrates für Vermögen von der Landesregierung zur Unterzeichnung des Tauschvorvertrags und des Tauschvertrags ermächtigt.

Hauptziel des Tauschvertrags ist die Anpassung des Pferderennplatzes an die aktuellen sportlichen, sozialen, kulturellen und touristischen Anforderungen. Im Vorvertrag festgelegt wurden mehrere Schritte, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Gemeinde wird 60 Prozent des Eigentums am Pferderennplatz an das Land abtreten. Das Land überträgt im Gegenzug Immobilien im Gesamtschätzwert von 29,450 Millionen Euro, nämlich das ehemalige Böhler-Krankenhaus in Obermais, einen Teil des ehemaligen Gerichtsgebäudes im Stadtzentrum und das Maria-Ward-Gebäude an die Gemeinde – letztere Übertragung ist an eine Bedingung geknüpft: nämlich die Nutzung für soziale Zwecke, vorübergehend auch für Schulzwecke.

Verwaltungstechnische Schritte

In der Vereinbarung zwischen Land und Gemeinde Meran, welche künftig gemeinsam Eigentümer des Pferderennplatzes und des Borgo Andreina sein werden, sind auch einige verwaltungstechnische Schritte festgelegt. Innerhalb 31. Dezember muss der Tauschvorvertrag unterzeichnet werden, die Unterzeichnung der Vereinbarung über die geplanten Arbeiten bis zum 31. März 2024 und die Unterzeichnung des endgültigen Tauschvertrags bis Mai 2024.

Die Gemeinde Meran und das Land verpflichten sich, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des endgültigen Tauschvertrags ein paritätisches Verwaltungskomitee einzusetzen, welches sich aus je zwei Vertretern der Körperschaften zusammensetzt. Das Gremium ist für die ordentliche und außerordentliche Verwaltung der Anlage zuständig. Für den Modernisierungsplan des Pferderennplatzes sind Investitionen in Höhe von insgesamt 21 Millionen Euro vorgesehen.