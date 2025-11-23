Plan für die Ukraine laut Rubio von den USA ausgearbeitet

Von: APA/dpa/Reuters

US-Außenminister Marco Rubio und mehrere Senatoren widersprechen einander bei der Frage nach der Urheberschaft des Plans für ein Kriegsende in der Ukraine öffentlich. Am Samstag (Ortszeit) berichteten zwei US-Senatoren unter Berufung auf ein Telefonat mit Außenminister Rubio, dass der Washington zugeschriebene Plan nicht von den USA ausgearbeitet worden sei. Kurze Zeit später widersprach ihnen der Minister auf der Plattform X und betonte, dass die USA Urheber des Plans seien.

Dieser diene “als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen”. Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf “Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine”, schrieb Rubio.

Senatoren stellen den Sachverhalt anders dar

Nur wenige Stunden zuvor waren mehrere Senatoren auf einem Sicherheitsforum im kanadischen Halifax vor die Presse getreten, um über ihr Gespräch mit Rubio zu berichten. Über den Friedensplan sagte der republikanische Senator Mike Rounds, dass dieser an die US-Regierung herangetragen worden sei. “Es handelt sich nicht um unsere Empfehlung, es ist nicht unser Friedensplan”, sagte er unter Berufung auf Rubio.

Senator Angus King zufolge ist der 28-Punkte-Plan “im Wesentlichen die Wunschliste der Russen”. Der Entwurf sei ein “Leitfaden, um die Streitpunkte zwischen der Ukraine und Russland einzugrenzen”, sagte er weiter. Nun solle auf einen Frieden hingearbeitet werden, “der die Integrität und Souveränität der Ukraine respektiert, Aggressionen nicht belohnt und angemessene Sicherheitsgarantien bietet”.

Senator Rounds zufolge hatte eine nicht namentlich genannte Person den Plan dem US-Sondergesandten Steve Witkoff vorgelegt. Die Person sei als Repräsentant Russlands zu betrachten. Rounds fügte hinzu, die US-Regierung habe den Plan nicht veröffentlicht. “Er wurde geleakt”, sagte er weiter mit Blick auf die Medienberichte, durch die der Plan jüngst bekanntgeworden war.

Beratungen in Genf mit der Ukraine und Verbündeten

Der demokratischen Senatorin Jeanne Shaheen zufolge sprach Rubio mit ihnen, als er auf dem Weg nach Genf war. Dort wollen die USA am Sonntag mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der EU sowie aus der Ukraine über den Plan sprechen. Ziel der Europäer ist es, aus ihrer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland abzuwenden. Das Treffen in Genf findet auf der Ebene der Berater der Staats- und Regierungschefs statt – und Rubio ist in Personalunion auch US-Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater.

Seit Tagen zirkuliert der Entwurf des Friedensplans in US-Medien. Die 28 Punkte des Entwurfs kommen vor allem Russland entgegen. Der Ukraine wiederum werden große Zugeständnisse abverlangt. Der Vorschlag sieht zum Beispiel vor, dass die Ukraine auch bisher noch verteidigte Gebiete an Russland abtreten und ihre militärischen Fähigkeiten einschränken soll, etwa bei den Waffen mit hoher Reichweite und bei der Personalstärke. Zudem soll die NATO einen Verzicht auf jegliche Erweiterung erklären.

Trump forderte die Ukraine noch am Freitag auf, dem Plan bis zu diesem Donnerstag – dem US-Feiertag Thanksgiving – im Wesentlichen zuzustimmen. Bereits einen Tag später stimmte Trump dann sanftere Töne an und signalisierte, dass es wohl doch nicht das letzte Angebot sei. Der Zeitung “Washington Post” zufolge verknüpften die USA das Ultimatum mit einer Drohung. Sollte sich das von Russland angegriffene Land gegen den Plan sträuben, müsse es mit dem Verlust der US-Unterstützung rechnen, berichtete das Blatt.

Deadline bis Donnerstag soll nicht bindend sein

Senator King bewertete die Deadline bis Donnerstag als nicht bindend. Er wisse zudem nichts darüber, dass die USA die Weitergabe von Geheimdienstinformationen oder sonstige Unterstützung für die Ukraine einstellen würden, sollte das Land nicht binnen der Frist dem Plan zugestimmt haben, sagte er. Senator Rounds sagte, auch Außenminister Rubio sei darüber nicht in Kenntnis gesetzt worden.

US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt hatte jüngst gesagt, dass der Plan von Rubio und Witkoff über Wochen hinweg ausgearbeitet worden sei. Beide hätten sich mit Vertretern Russlands und der Ukraine ausgetauscht, um zu verstehen, wozu die Länder jeweils bereit seien, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. “Es ist ein guter Plan für Russland und für die Ukraine”, sagte sie. “Und wir glauben, dass er für beide Seiten akzeptabel sein sollte.”

Kanadischer Premier spricht am Sonntag mit Selenskyj

Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney will noch am Sonntag mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über den von den USA vorgeschlagenen Plan sprechen. Westliche Staats- und Regierungschefs hätten sich bereits am Samstag am Rande des G20-Treffens in Südafrika auf eine gemeinsame Position zu dem 28-Punkte-Plan verständigt, die nach Washington übermittelt worden sei, sagt Carney vor Reportern. Die weitere Abstimmung würden die nationalen Sicherheitsberater bei Beratungen in Genf übernehmen. Er selbst werde später am Tag mit Selenskyj sprechen, um einige Punkte zu klären.

Der erste Punkt des Plans, der die Ukraine als souveräne Nation bestätige, sei “ein guter Anfang”. Es würden jedoch noch eine Reihe weiterer Themen diskutiert, deren Ergebnisse ebenfalls nach Washington weitergeleitet würden.