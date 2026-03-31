Erster Wolfsangriff in Deutschland seit der Wiederansiedlung

Von: APA/dpa

In Deutschland ist Behördenangaben zufolge erstmals ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden, seit sich dieser wieder in Deutschland ausgebreitet hat. “Es gab noch keinen solchen Fall seit der Wiederansiedlung seit 1998”, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, nachdem am Montag mutmaßlich ein Wolf in Hamburg eine Frau gebissen hatte.

Der Wolfsangriff auf eine Frau in Hamburg-Altona hat sich nach Angaben der Umweltbehörde in einer Einkaufspassage ereignet. Es habe es sich um das Tier gehandelt, das in den Tagen zuvor im Westen der Stadt gesichtet worden sei. Es habe in der Passage in der Großen Bergstraße eine Passantin gebissen. “Der betroffenen Frau wünschen wir eine gute Genesung”, hieß es.

Wolf ist sicher untergebracht

Nach dem Vorfall am Montag sei der Wolf bis an die Binnenalster geflüchtet. “Durch die enge Zusammenarbeit und das professionelle Eingreifen aller Beteiligten konnte das Tier am späten Abend an der Alster erfolgreich gesichert werden”, erklärte ein Sprecher. Am Anleger an der Binnenalster zog die Polizei das Tier mit einer Schlinge aus dem Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Vorabend schilderte. Die Behörde sprach den Einsatzkräften ihren Dank aus.

“Der Wolf ist sicher untergebracht und wird derzeit tiermedizinisch versorgt”, hieß es weiter. Über den weiteren Verbleib des Tieres werde die Umweltbehörde zeitnah und in enger fachlicher Abstimmung entscheiden. Rund 150 Jahre lang galt der Wolf in Deutschland als ausgerottet. Erst nach dem Mauerfall kamen mehrere Tiere über Polen nach Deutschland zurück. Heute streifen Wölfe durch die Wälder zahlreicher Bundesländer.