Aktuelle Seite: Home > Chronik > Erster Wolfsangriff in Deutschland seit der Wiederansiedlung
Frau in Hamburg bei Wolfsichtung verletzt

Erster Wolfsangriff in Deutschland seit der Wiederansiedlung

Dienstag, 31. März 2026 | 13:20 Uhr
Frau in Hamburg bei Wolfsichtung verletzt
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In Deutschland ist Behördenangaben zufolge erstmals ein Mensch von einem Wolf angegriffen worden, seit sich dieser wieder in Deutschland ausgebreitet hat. “Es gab noch keinen solchen Fall seit der Wiederansiedlung seit 1998”, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, nachdem am Montag mutmaßlich ein Wolf in Hamburg eine Frau gebissen hatte.

Der Wolfsangriff auf eine Frau in Hamburg-Altona hat sich nach Angaben der Umweltbehörde in einer Einkaufspassage ereignet. Es habe es sich um das Tier gehandelt, das in den Tagen zuvor im Westen der Stadt gesichtet worden sei. Es habe in der Passage in der Großen Bergstraße eine Passantin gebissen. “Der betroffenen Frau wünschen wir eine gute Genesung”, hieß es.

Wolf ist sicher untergebracht

Nach dem Vorfall am Montag sei der Wolf bis an die Binnenalster geflüchtet. “Durch die enge Zusammenarbeit und das professionelle Eingreifen aller Beteiligten konnte das Tier am späten Abend an der Alster erfolgreich gesichert werden”, erklärte ein Sprecher. Am Anleger an der Binnenalster zog die Polizei das Tier mit einer Schlinge aus dem Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Vorabend schilderte. Die Behörde sprach den Einsatzkräften ihren Dank aus.

“Der Wolf ist sicher untergebracht und wird derzeit tiermedizinisch versorgt”, hieß es weiter. Über den weiteren Verbleib des Tieres werde die Umweltbehörde zeitnah und in enger fachlicher Abstimmung entscheiden. Rund 150 Jahre lang galt der Wolf in Deutschland als ausgerottet. Erst nach dem Mauerfall kamen mehrere Tiere über Polen nach Deutschland zurück. Heute streifen Wölfe durch die Wälder zahlreicher Bundesländer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Kommentare
71
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Kommentare
42
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Wald in den Dolomiten in Not
Kommentare
38
Wald in den Dolomiten in Not
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Kommentare
35
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Kommentare
35
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 