Ostern im Kino

Von: First Avenue

BOZEN – Wenn der Osterhase am Nachmittag eine Pause einlegt, verwandelt sich die Kinoleinwand in einen Ort voller Abenteuer. Am Ostersonntag, den 05. April 2026, laden das Cineplexx Bozen und das Cineplexx Algo zum „Special Oster-Family-Monatssparer“.

Ostern ist die Zeit der Familie – und was gibt es Schöneres, als gemeinsam in fremde Welten einzutauchen? In diesem Jahr wird der Kinobesuch am Ostersonntag zu einem besonders süßen Erlebnis. Das Cineplexx Bozen und das Cineplexx Algo haben ein Programm zusammengestellt, das Kinderaugen zum Leuchten bringt und den Geldbeutel schont.

Großes Kino zum kleinen Preis

Im Rahmen der beliebten „Monatssparer“-Aktion können Familien zwischen 14:00 und 17:30 Uhr ausgewählte Film-Highlights zu sensationellen Konditionen erleben. Die Tickets sind für nur 6 € (2D) bzw. 8 € (3D) erhältlich.

Auf dem Programm stehen zwei der aktuell gefragtesten Familienfilme:

Hoppers: Ein humorvolles Abenteuer für Entdecker.

Ein humorvolles Abenteuer für Entdecker. Der Super Mario Galaxy Film: Das intergalaktische Highlight für alle Gaming-Fans.

Eine süße Überraschung für jeden Gast

Neben der Action auf der Leinwand wartet noch ein weiteres Highlight auf die Besucher: Passend zum Fest spendiert das Kino jedem Gast zu seinem Ticket einen kleinen Schokoladenhasen. So wird der Kinonachmittag zu einer runden Sache, die garantiert in Erinnerung bleibt.

Alle Infos auf einen Blick:

Wann: Ostersonntag, 05. April 2026

Ostersonntag, 05. April 2026 Zeit: 14:00 bis 17:30 Uhr

14:00 bis 17:30 Uhr Ort: Cineplexx Bozen & Cineplexx Algo

Cineplexx Bozen & Cineplexx Algo Preise: 6 € (2D) / 8 € (3D)

6 € (2D) / 8 € (3D) Special: Gratis Schokohase zu jedem Ticket

Wer sich die besten Plätze für dieses österliche Familien-Highlight sichern möchte, sollte frühzeitig reservieren. Das Team vom Cineplexx Bozen und Algo freut sich auf zahlreiche kleine und große Filmfans!

Jetzt Tickets sichern: