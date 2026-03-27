Swing into Spring!

Von: First Avenue

Am Sonntag, 29. März 2026, öffnet die Gärtnerei Wielander in Meran ihre Türen für den großen Tag der offenen Gärtnerei – ganztägig von 9 bis 18 Uhr.

Draußen werden die Tage länger, die ersten Knospen zeigen sich – und bei Wielander ist der Frühling schon spürbar angekommen. Zwischen Gewächshäusern, Blüten und frischem Grün beginnt die neue Gartensaison mit allem, was jetzt Freude macht.

Ob du deinen Balkon neu bepflanzen, dem Garten frische Akzente geben oder einfach Inspiration sammeln möchtest – dieser Sonntag ist der ideale Moment dafür. Das Team der Gärtnerei Wielander steht mit Erfahrung, ehrlicher Beratung und praktischen Tipps zur Seite. Hier geht es nicht um schnelle Trends, sondern um Pflanzen, die wirklich passen – zum Standort, zur Jahreszeit und zu deinen Vorstellungen.

Ganz entspannt durch die Reihen schlendern, Neues entdecken, Fragen stellen, vergleichen, auswählen – und am Ende genau das mitnehmen, was dich überzeugt. Von klassischen Frühlingsblumen über robuste Stauden bis hin zu duftenden Kräutern und liebevoll gestalteten Arrangements ist alles dabei, was den Start in die warme Jahreszeit leichter macht.

Der 29. März ist die perfekte Gelegenheit, um in die neue Gartensaison zu starten – mit Farbe, frischer Erde unter den Fingern und guter Laune im Gepäck.

Wir freuen uns auf euren Besuch.

Das Team der Gärtnerei Wielander

Marlinger Straße 19, Meran

www.wielander.bz