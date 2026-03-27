Aktuelle Seite: Home > Werbung > Swing into Spring!
Schwing dich mit uns in den Frühling.

Swing into Spring!

Freitag, 27. März 2026 | 00:01 Uhr
260112-PR-Advertorial-SuedtirolNews
Tag der offenen Gärtnerei am 29. März – der Frühling blüht bei Wielander - Foto: © Werbecompany
Schriftgröße

Von: First Avenue

Am Sonntag, 29. März 2026, öffnet die Gärtnerei Wielander in Meran ihre Türen für den großen Tag der offenen Gärtnerei – ganztägig von 9 bis 18 Uhr.

Draußen werden die Tage länger, die ersten Knospen zeigen sich – und bei Wielander ist der Frühling schon spürbar angekommen. Zwischen Gewächshäusern, Blüten und frischem Grün beginnt die neue Gartensaison mit allem, was jetzt Freude macht.

Ob du deinen Balkon neu bepflanzen, dem Garten frische Akzente geben oder einfach Inspiration sammeln möchtest – dieser Sonntag ist der ideale Moment dafür. Das Team der Gärtnerei Wielander steht mit Erfahrung, ehrlicher Beratung und praktischen Tipps zur Seite. Hier geht es nicht um schnelle Trends, sondern um Pflanzen, die wirklich passen – zum Standort, zur Jahreszeit und zu deinen Vorstellungen.

Ganz entspannt durch die Reihen schlendern, Neues entdecken, Fragen stellen, vergleichen, auswählen – und am Ende genau das mitnehmen, was dich überzeugt. Von klassischen Frühlingsblumen über robuste Stauden bis hin zu duftenden Kräutern und liebevoll gestalteten Arrangements ist alles dabei, was den Start in die warme Jahreszeit leichter macht.

Der 29. März ist die perfekte Gelegenheit, um in die neue Gartensaison zu starten – mit Farbe, frischer Erde unter den Fingern und guter Laune im Gepäck.

Wir freuen uns auf euren Besuch.
Das Team der Gärtnerei Wielander

Marlinger Straße 19, Meran
www.wielander.bz

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
75
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
50
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Kommentare
40
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Kommentare
39
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Kommentare
37
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Anzeigen
Swing into Spring!
Swing into Spring!
Schwing dich mit uns in den Frühling.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 