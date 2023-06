Plan Prags: Mobilitätsmaßnahmen auch für die Umgebung starten

Prags/Sexten – 24,6 Prozent weniger Individualverkehr pro Tag hat die erste digital buchbare Auto-Zufahrt zum Pragser Wildsee 2023 gebracht. In diesen Tagen beginnen wieder die Aktionen für sanfte Mobilität für das Pragser Tal und die Umgebung, aufbauend auf Daten und Erfahrungen des “Plan Prags” in den vergangenen Jahren. Dafür arbeiten Land, Gemeinde und Wirtschaftsdienstleister IDM zusammen.

“Wir setzen für eine nachhaltige Erreichbarkeit wieder auf Zug, Bus, Rad und Fußmobilität kombiniert mit Regelungen für Parkplätze und Zufahrten mit digitaler Technik, und zwar nicht nur für Prags, sondern auch für das Drei-Zinnen-Gebiet, die Plätzwiese und das Fischleintal”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Die Verringerung der Durchfahrten pro Tag im Schnitt von 3637 im Jahr 2021 auf 2741 im Jahr 2022 und eine leichte Umschichtung des Besucherandrangs auf die Nebensaison, stehe für das Pilotprojekt der digital buchbaren Zufahrt, sagt Alfreider.

Der Ansturm auf Natur und Lebensraum sei bereits durch kontinuierliche Maßnahmen zur Besucherlenkung zurückgegangenen – zuletzt durch die kontingentierte Zufahrt für den motorisierten Verkehr im Tal, sagt Bürgermeister Friedrich Mittermair. Heuer sei die Situation laut Bürgermeister weiter verbessert worden: ” Wir haben am Taleingang eine Kurzparkzone mit zwei Infostellen geschaffen, wo sich Personen, die nicht reserviert haben, über die Möglichkeiten zu See zu kommen, informieren können.”

Inzwischen würden die Maßnahmen zur Besucherlenkung für den Pragser Wildsee für andere Länder in puncto Hotspot-Management als Beispiel dienen, zeigt sich IDM-Präsident Hansi Pichler zufrieden.

Hier das Mobilitätsmanagement im Detail:

Pragser Wildsee

Beim Taleingang gibt es auch diesen Sommer vom 10. Juli bis 10. September von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr wieder eine digital buchbare Auto-Zufahrt. Alle Zufahrtsberechtigten können den Zufahrtspunkt an der Landesstraße Richtung See automatisch passieren. Kameras lesen dafür das KFZ-Kennzeichen und geben die Straße frei. Wer nicht für die Durchfahrt autorisiert ist, kann über einen Kreisverkehr ausfahren und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins Tal und zum Pragser Wildsee gelangen. Zum See fahren Shuttles, nämlich die Linien 439 und 442, wofür eine Online-Reservierung mit Online-Zahlung erforderlich ist.

Für Südtirol Pass-Besitzer sind auch ohne Online-Reservierung stets einige Plätze reserviert. Von den Regelungen ausgenommen sind die Durchfahrtsgenehmigungen für Gäste von Speiselokalen, Geschäften und anderen Dienstleistern im Pragser Tal, sowie für Feriengäste des Pragser Tals für die gesamte Aufenthaltsdauer. Shuttles und Parkplätze können unter www.prags.bz/ticket reserviert und bezahlt werden.

Plätzwiese

Wer die Plätzwiese ansteuert, kann diese vor 9.30 Uhr und ab 16.00 Uhr mit dem eigenen Auto gebührenpflichtig anfahren. Der entsprechende Parkplatz in Brückele kann online (www.prags.bz/ticket) reserviert werden. Stressfreier und umweltfreundlicher geht es aber mit der öffentlichen Buslinie 443 von Welsberg und Toblach/Niederdorf aus.

Fischleintal

Das Fischleintal ist vom 11. Juni bis zum 8. Oktober 2023 mit dem Fischleintal Shuttle 440 (ab Sexten), zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Für die Anfahrt mit dem PKW gelten zeitweilige Schließungen in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr. Für außerhalb von Sexten kommende Besucher wird die Anreise mit der öffentlichen Buslinie 446 ab Toblach – Innichen empfohlen, mit Umsteigemöglichkeit auf den Shuttlebus an der Talstation der Helmseilbahn in Sexten. Für den Fischleintal Shuttle ist keine Reservierung erforderlich.

Drei Zinnen

Bereits seit 3. Juni und noch bis zum 15. Oktober 2023 fährt ab Toblach ein Shuttlebus als Alternative zur kostenpflichtigen Mautstraße. Der Shuttle muss vorab online reserviert und bezahlt werden, und zwar unter www.drei-zinnen.bz/ticket. Resttickets kann man, falls vorhanden, am Bus- oder Zugbahnhof Toblach kaufen. Südtirol Pass-Inhaber verkehren zum Tarif laut Verkehrsverbund, müssen allerdings im gesamten Zeitraum ihren Sitzplatz online reservieren.