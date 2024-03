“Politisches Kleid, dem ich entwachsen bin”

Bozen – Alessandro Huber, ehemaliger Vorsitzender des PD in Südtirol, hat beschlossen, die Partei zu verlassen. Er ist nun Mitglied der Liste La Civica von Angelo Gennaccaro. In einem Gespräch mit der Zeitung Alto Adige erklärt der langjährige PD-Funktionär Huber, dass er sich weder menschlich noch politisch in der Demokratischen Partei (PD) noch zu hause fühlte. Der PD sei ein politisches Kleid, dem er entwachsen ist.

Als er 2009 dem PD beitrat, war Alessandro Huber mit 25 Jahren das jüngste Mitglied auf lokaler Ebene. Er bemängelt einen verpassten Generationenwechsel und erinnert, dass er auch nach 15 Jahren immer noch das jüngst Mitglied sei.

Huber lobt die Liste La Civica dafür, dass sie den Generationswechsel aktiv fördere. Er fühle sich wohler in einer Bewegung, in der junge Menschen nicht nur repräsentativ, sondern auch politisch relevant sind. Die politischen Ziele und das Engagement von La Civica in Städten wie Bozen, Meran und Leifers würden zudem seinen eigenen politischen Überzeugungen entsprechen.