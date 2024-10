Politisches Meinungsbild: Grüne und Süd-Tiroler Freiheit im Aufwind

JWA verliert an Unterstützung

Von: luk

Bozen – Laut dem aktuellen Politbarometer der „Südtiroler Wirtschaftszeitung“ bleibt die politische Landschaft in Südtirol stabil, doch einige Parteien verzeichnen deutliche Veränderungen in der Wählergunst. Die Süd-Tiroler Freiheit und die Grünen profitieren von einem Aufschwung, während die Liste JWA signifikant an Zustimmung verliert.

Die Umfrage, die in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Appolis durchgeführt wurde, zeigt, dass die Südtiroler Volkspartei (SVP) weiterhin mit 34 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft bleibt, gefolgt von der Südtiroler Freiheit mit 14 Prozent und den Grünen mit zwölf Prozent. Beide Oppositionsparteien konnten im Vergleich zu den Landtagswahlen zulegen und überholen das Team K.

Besonders auffällig ist der Einbruch bei der JWA. Würden an diesem Sonntag Landtagswahlen stattfinden, würde die Partei nur noch die Hälfte der Stimmen im Vergleich zur Wahl vor einem Jahr erhalten.

Laut der Umfrage sind zudem nur 44 Prozent der Befragten mit der bisherigen Arbeit der Landesregierung zufrieden.

Auch für Landeshauptmann Arno Kompatscher gibt es schlechte Neuigkeiten. Er muss einen Rückgang seiner Beliebtheit in der Bevölkerung hinnehmen. Nur noch 56 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind „sehr“ oder „eher“ zufrieden mit seiner Arbeit. Zum Vergleich: Bei der letzten Umfrage lag die Zustimmungsrate noch bei 62 bis 70 Prozent.