Pride Month: Südtiroler HochschülerInnenschaft kritisiert Galateo

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) zeigt sich besorgt über die wiederholten Aussagen von Landesrat Marco Galateo, zuletzt im Zusammenhang mit dem Pride Month. Der Vize-Landeshauptmann distanzierte sich deutlich von der Pride-Fahne im Pressesaal der Landesregierung und erklärte, diesen nicht nutzen zu wollen, solange die Fahne dort hängt.

Die Regenbogenfahne steht für die Sichtbarkeit, Freiheit und Gleichberechtigung der sexuellen Minderheiten und damit für Vielfalt und gegen die Diskriminierung einer Minderheit. „Wir verstehen solche Provokationen einfach nicht. Sie sind unzeitgemäß und verletzend. Eine solche Ablehnung vom Symbol einer Minderheit ist für uns ein gesellschaftlicher Rückschritt“, heißt es aus dem Vorstand der Südtiroler HochschülerInnenschaft.

Gerade von einem führenden Regierungspolitiker könne man sich doch ein verantwortungsbewusstes und respektvolles Verhalten gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere marginalisierten Gruppen und Minderheiten erwarten. „Galateos Worte aber fördern gesellschaftliche Spaltung und Ausgrenzung. Das ist inakzeptabel“, so die sh.asus.

Die jüngsten Äußerungen reihen sich laut sh.asus in eine Serie von kontroversen Vorfällen ein, mit denen Galateo in den vergangenen Monaten wiederholt negativ aufgefallen sei – darunter der Fackelmarsch mit Mitgliedern der Casa Pound, Einschüchterungen gegenüber „linken“ und andersdenkenden Lehrern – als Bildungslandesrat besonders laut den Studentenvertretern „gravierend“ – sowie immer wieder nationalistische Töne.

„So etwas darf nicht zur Normalität werden. Wer ein öffentliches Amt innehat, trägt eine besondere Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir erwarten uns eine klare Haltung von EntscheidungsträgerInnen gegen Diskriminierung – und nicht deren Verharmlosung oder gar Unterstützung“, so die Südtiroler HochschülerInnenschaft abschließend.