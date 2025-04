Primarin Troi bestätigt und Primar Signorello ernannt

Von: ka

Bozen – Vorgestern (1. April) wurde Dr.in Christina Troi in ihrer Rolle als Primarin des Labors am Krankenhaus Brixen und Sterzing bestätigt. Dr. Diego Signorello wurde zum neuen Primar der urologischen Abteilung des Gesundheitsbezirkes Brixen ernannt.

Dr.in Christina Troi wurde nach einem erneuten Auswahlverfahren bestätigt. Die gebürtige Brixnerin schloss ihr Studium 1996 in Innsbruck ab und erlangte 2003 ihren Facharzttitel in Klinischer Pathologie an der Universität Padua. Zudem absolvierte sie einen zweijährigen Universitätslehrgang zum Master in Business Administration in Health Care Management an der Universität Salzburg mit Studienaufenthalten in Österreich, Deutschland, USA und Kanada.

Seit 1997 ist Dr.in Troi im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. 2018 wurde sie Primarin des Labors im Krankenhaus Brixen und im Krankenhaus Sterzing und seit Dezember 2024 ist sie zudem Sanitätskoordinatorin des Gesundheitsbezirkes Brixen.

Dr. Diego Signorello, ein gebürtiger Sizilianer, war bereits früher im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. Im Jahr 2023 führte ihn jedoch seine berufliche Laufbahn in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee (A), wo er als Primar der Abteilung für Urologie und Andrologie, einer der größten urologischen Abteilungen Österreichs, vorstand.

Nach seinem Studium in Catania arbeitete Dr. Signorello an verschiedenen Kliniken in Italien, Deutschland und Österreich, unter anderem als Primar am Krankenhaus Giovanni Paolo II in Ragusa. Von 1997 bis 2001 war er am Krankenhaus Bozen tätig, von 2011 bis 2021 am Krankenhaus Brixen, wo er für ein Jahr die Leitung als geschäftsführender Primar übernahm. Später war er Verantwortlicher für urologische Laparoskopie und minimal invasive Chirurgie. Generaldirektor Dr. Christian Kofler gratuliert beiden Führungskräften herzlich zur Ernennung: „Primarin Troi leitet seit Jahren den Laborbereich im Gesundheitsbezirk Brixen mit großer Kompetenz und Erfahrung. Sie ist für uns sowohl als Primarin als auch als Sanitätskoordinatorin eine sehr wertvolle Führungskraft. Mit Dr. Signorello erhalten wir einen Primar, der den Betrieb schon kennt und für die urologische Betreuung unserer Patientinnen und Patienten im Eisacktal und darüber hinaus zuständig sein wird. Ich wünsche beiden viel Erfolg!“

Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann ist froh darüber, dass diese Primarstellen nun definitiv besetzt werden konnten: „Mit Dr.in Christina Troi wurde eine erfahrene Führungskraft im klinischen Bereich bestätigt, die den Betrieb sehr gut kennt und mit Einsatz für die Patienten arbeitet. Dr. Diego Signorello ist nach einer Erfahrung an einer Klinik im Ausland wieder in den Sanitätsbetrieb zurückgekehrt. Es ist eine schöne Bestätigung für uns, wenn Fachärztinnen und -ärzte wieder in unser Team zurückkommen; ich heiße Primar Signorello deshalb herzlich willkommen, bedanke mich an dieser Stelle aber auch bei Primar Dr. Michael Aigner für seine wertvolle und auch äußerst kompetente Führung der Abteilung.“

Die urologische Abteilung im Gesundheitsbezirk Brixen versorgt über das eigene Einzugsgebiet hinaus auch die Patientinnen und Patienten des Gesundheitsbezirkes Bruneck.