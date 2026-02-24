Pro Eppan fordert Umsetzung seit Jahren gewidmeter Parkplatzfläche

Von: mk

Eppan – Wie die Fraktion Pro Eppan Appiano bereits in den letzten Jahren wiederholt im Gemeinderat vorgebracht hat, bestehen in Eppan erhebliche Defizite im Bereich der Pendlerparkplätze. „Wir haben bereits in den letzten Jahren im Gemeinderat und aktuell im Rahmen der Haushaltserstellung im Jahr 2025 beim Bürgermeister konkrete Vorschläge unterbreitet, wie diese Situation verbessert werden kann, unter anderem durch die Beschränkung des Zugangs von Dauerparkern“, erklärt Gemeinderat Felix von Wohlgemuth in einer Aussendung.

Um den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern und als Gemeinde zu fördern, ist es laut Pro Eppan Appiano aber ebenso notwendig, zusätzliche Parkflächen in unmittelbarer Nähe bestehender Haltestellen – insbesondere der Expressbuslinien – zu definieren, zu sichern und zu errichten, damit diese auch Pendlerinnen und Pendlern zur Verfügung stehen.

„In diesem Zusammenhang haben wir den Bauleitplan der Gemeinde Eppan geprüft. Dabei zeigt sich, dass im Bereich der Bahnhofstraße bereits eine Zone existiert, die als öffentlicher Parkplatz ausgewiesen ist“, so Felix von Wohlgemuth.

Auf dem nachstehenden Luftbild ist in diesem Bereich der Bahnhofstraße ein Grünkeil erkennbar, der derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird.

Vergleicht man dies mit dem Auszug aus dem Bauleitplan, ist in der grau schraffierten Fläche ersichtlich, dass dort ein öffentlicher Parkplatz gewidmet und ausgewiesen wurde. Die Widmung betrifft die Grundparzellen 485/1 und 485/2 der KG Eppan und dürfte bereits vor Jahren erfolgt sein.

„Diese Fläche liegt sehr nahe am Bahnhofsplatz bzw. an den Bushaltestellen in der Bahnhofstraße und eignet sich daher besonders, um zusätzliche Pendlerparkplätze zu errichten. Ein solcher Parkplatz am Eingang der Bahnhofstraße kann zudem dort den Suchverkehr reduzieren und die viel befahrende Bahnhofstraße insgesamt deutlich entlasten“, so Felix von Wohlgemuth.

Dies sei laut Pro Eppan Appiano wichtig, da die Bahnhofstraße aktuell von einem sehr hohen Verkehrsaufkommen geprägt bzw. belastet ist. In den vergangenen Jahren seien dort wichtige Infrastrukturen (u.a. Apotheken, Arztpraxen, Einzelhandel) sowie zahlreiche Dienstleistungs- und Handelsbetriebe angesiedelt worden, wodurch sich auch eine Parkplatzproblematik entwickelt habe. Gleichzeitig sei dort eine sehr große asphaltierte und versiegelte Fläche vorhanden, die im Sommer zu Hitzestau und Hitzeinseln führe.

In der Vergangenheit wurde mehrfach vorgeschlagen – unter anderem von der Umweltgruppe Eppan – einzelne Parkstände zu entfernen und stattdessen hochstämmige Bäume zu pflanzen. Ein entsprechender Vorschlag zur Ausgestaltung der Baumgruben wurde ausgearbeitet und wiederholt vorgebracht. Dieser stieß jedoch auf Widerstand von Anrainern und Geschäftstreibenden, die darauf hingewiesen haben, dass die Parkplatznot in der Bahnhofstraße eklatant sei und teilweise bereits in den angrenzenden Seitenstraßen geparkt werde, weshalb auf keinen Stellplatz verzichtet werden könne.

„Nachdem mit dem vorliegenden Antrag von unserer Seite die Schaffung zusätzlicher Parkflächen vorgeschlagen wird, soll dieser vorhandene Begrünungsvorschlag wieder aufgegriffen werden, um Synergien zu schaffen und die Aufenthaltsqualität in der Bahnhofsstraße zu verbessern“, so Felix von Wohlgemuth.

Durch dieses Gesamtkonzept würden Pendlerparkplätze für Nutzerinnen und Nutzer von Express- und anderen Busverbindungen (insbesondere Richtung Bozen) geschaffen und gleichzeitig ein Teil der bestehenden öffentlichen Parkstände und Gehsteige in der Bahnhofstraße als Ausgleich begrünt. Damit könne die Bahnhofstraße langfristig sowohl verkehrlich als auch klimatisch entlastet werden.

Die Ratsfraktion Pro Eppan Appiano schlägt in einem Antrag für kommende Gemeinratssitzung vor, die im Bauleitplan als öffentlicher Parkplatz (P) ausgewiesene Fläche auf den Grundparzellen 485/1 und 485/2 der KG Eppan – beschränkt auf die derzeit landwirtschaftlich genutzte Teilfläche der Grundparzelle 485/1 (Grünkeil) – als Pendlerparkplatz zu nutzen und den Ankauf einzuleiten bzw. falls erforderlich die rechtlichen Schritte für eine Enteignung vorzubereiten.

Nach Realisierung des Pendlerparkplatzes sollte die Gemeindeverwaltung auf den in der Bahnhofstraße auf der Grundparzelle 706 KG Eppan im Eigentum der Gemeinde befindlichen öffentlichen Parkplätzen drei bis vier Stellplätze für die Pflanzung hochstämmiger Bäume reservieren. Die Pflanzung sollte die Gemeindeverwaltung laut Antrag samt erforderlichen Baumgruben/Baumscheiben und Bewässerung umsetzen, um die Aufheizung der Bahnhofstraße erheblich zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität für Bürger, Anwohner und Kunden zu verbessern.