Projekt “Next Level Parking”: Mehr Grünflächen, weniger Verkehr

Bozen/Prettau – Sie arbeiten an der Förderung eines aktiven Parkraummanagements: Mobilitätsplanende aus den Partnerländern Österreich, Deutschland, Polen, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Italien trafen sich vor kurzem in Bozen zum vierten Ländertreffen des Interreg-Projekts “Next Level Parking”. Dazu eingeladen hatte das Landesamt für Gemeindeplanung, das das Projekt in Südtirol umsetzt. Mit dabei war auch die Pilotgemeinde Prettau.

“Ziel dieses Interreg Central Europe Projekts ist es, mit effizienter Parkraumbewirtschaftung den Verkehr zu verringern und öffentlichen Raum freizusetzen”, erklärt der für Raumentwicklung zuständige Landesrat Peter Brunner. “Damit wird der öffentliche Raum aufgewertet und kann für bessere Nutzungsmöglichkeiten wie Grünflächen, Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer usw. eingesetzt werden.”

Pilotgemeinde Prettau

Als Pilotgemeinde in Südtirol fungiert die Gemeinde Prettau im Ahrntal. Sie wird im Zuge des dreijährigen Projekts bei der Analyse ihrer Parkplatzsituation und der Förderung von nachhaltiger Mobilität unterstützt. Geplant sind Pilotmaßnahmen wie die Einrichtung einer autofreien Zone und die Verlegung eines Parkplatzes aus einem ökologisch wertvollen Gebiet am Ortseingang.

“Es ist das erste Mal, dass das Land Südtirol an einem Projekt im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg Mitteleuropa teilnimmt”, unterstreicht Carlotta Polo, Direktorin des Landesamtes für Gemeindenplanung. “‘Next Level Parking’ verfolgt einen länderübergreifenden Ansatz. Maßnahmen und Ergebnisse werden partizipativ ausgearbeitet, um nachhaltige Mobilitätslösungen zu schaffen. Europäische Projekte wie dieses tragen dazu bei, unseren Blick über unsere Berge hinaus für neue Ansätze und Lösungen zu öffnen.” Das nächste Treffen findet voraussichtlich im Mai 2025 in Rostock in Norddeutschland statt.

Interreg-Projekt “Next Level Parking”

Das Land Südtirol ist eine von zehn mitteleuropäischen Partnerregionen, Lead-Partner ist die Technische Universität Krakau (Polen). Der Auftakt war im Mai 2023 in Krakau (LPA hat berichtet). Das Projekt läuft noch bis April 2026. Alle Infos gibt es unter https://www.interreg-central.eu/projects/nxtlvl-parking/.