Protest gegen DNA-Analyse für Hunde: „Keine Pauschalverurteilung“

Bozen – Der italienische Bewegung „Centro Destra“ rund um den Ex-Lega Abgeordneten Filippo Maturi fordert in Südtirol die Aufhebung des Landesgesetzes, das alle Hundebesitzer in Südtirol dazu verpflichtet, einen DNA-Test an ihren Tieren durchzuführen. Am Samstag startete eine Unterschriftenaktion.

„Wir sind beeindruckt von der Resonanz der Bevölkerung auf diese Initiative. Es ist nicht oft der Fall, dass man über 350 Unterschriften an einem Morgen sammelt“, erklärt Patrizia Brillo, Stadträtin von Bozen. „Glücklicherweise waren wir zu viert, um die Daten zu sammeln, und wir haben keinen Moment lang innegehalten. Einige Leute kamen sogar aus Leifers, Eppan und anderen umliegenden Gemeinden nach Bozen, nur um zu unterschreiben.“

Aufgrund dieses Enthusiasmus und der Nachfrage von Ansässigen außerhalb der Gemeinde Bozen habe man für nächsten Samstag weitere Stände geplant – nicht nur in Bozen, sondern auch in Meran und Brixen, fährt Maturi fort. Es handle sich um ein äußerst emotionales und vielschichtiges Thema.

Am Donnerstag will die Gruppierung auf dem Matteotti-Platz Unterschriften sammeln und am Samstag wieder am Obstplatz. „Außerdem plane ich eine Tour durch die Hundezonen der Stadt sowie durch die wichtigsten Gemeinden in Südtirol“, so Maturi.

Die meisten Hundebesitzer, die unterschreiben, seien zwar für Sanktionen – auch für erhebliche -, falls Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht einsammeln. Doch von ein paar schwarzen Schafen pauschal auf alle zu schießen, „weil man nicht in der Lage ist, die bestehenden Regeln durchzusetzen“, sei einfach abscheulich.”

Wie Brillo erklärt, hätten sowohl politische Vertreter aus dem rechten als auch aus dem linken Spektrum unterschrieben.

Das Land hat im Jahr 2021 verpflichtende DNA-Analysen für Hunde eingeführt. Die Ergebnisse werden in einer zentralen Datenbank gespeichert. In Fällen von zurückgelassenem Hundekot oder streunenden Hunden sollen DNA-Tests durchgeführt werden, um die Besitzer der Hunde zu ermitteln.

Für Hunde, die seit 1. Jänner 2022 bereits registriert sind, muss die Bestimmung des genetischen Profils bis spätestens 31. Dezember 2023 erfolgen. Die Kosten für die Erstellung des genetischen Profils gehen zu Lasten des Eigentümers oder Halters.

Maturi ist im Februar 2023 über eine Affäre in Zusammenhang mit der Abrechnung von Zugtickets gestolpert und dann aus der Lega ausgetreten.