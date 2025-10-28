Aktuelle Seite: Home > Politik > Prozess um Attentat auf Japans Ex-Premier Abe startet
Shinzo Abe wurde 2022 ermordet

Prozess um Attentat auf Japans Ex-Premier Abe startet

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 02:45 Uhr
Shinzo Abe wurde 2022 ermordet
APA/APA/AFP/POOL/EUGENE HOSHIKO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Drei Jahre nach dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe beginnt am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen. Dem 45-jährigen Tetsuya Yamagami werden Mord sowie Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen. Es wird erwartet, dass Yamagami den Mordvorwurf einräumt. Nach dem Auftakt sind bis Jahresende 17 weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird für den 21. Jänner erwartet.

Yamagami war im Juli 2022 am Tatort in Nara festgenommen worden. Er soll Abe während einer Wahlkampfrede mit einer selbst gebauten Waffe erschossen haben. Als Motiv gab er Medienberichten zufolge an, er habe Abe für die Förderung der Vereinigungskirche verantwortlich gemacht. Gegen die Gruppe hegte er einen Groll, nachdem seine Mutter ihr rund 100 Millionen Yen gespendet hatte.

Nach dem Attentat wurde bekannt, dass mehr als hundert Abgeordnete von Abes Liberaldemokratischer Partei (LDP) Verbindungen zur Kirche hatten, was die öffentliche Unterstützung für die Regierungspartei schmälerte. Das Attentat hatte Japan erschüttert, da Waffengewalt und politische Gewalt in dem Land selten sind. Abe war der am längsten amtierende Ministerpräsident Japans.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
83
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Kommentare
37
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
35
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
30
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
25
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 