Prozess um Attentat auf Japans Ex-Premier Abe startet

Von: APA/Reuters

Drei Jahre nach dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe beginnt am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen. Dem 45-jährigen Tetsuya Yamagami werden Mord sowie Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen. Es wird erwartet, dass Yamagami den Mordvorwurf einräumt. Nach dem Auftakt sind bis Jahresende 17 weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird für den 21. Jänner erwartet.

Yamagami war im Juli 2022 am Tatort in Nara festgenommen worden. Er soll Abe während einer Wahlkampfrede mit einer selbst gebauten Waffe erschossen haben. Als Motiv gab er Medienberichten zufolge an, er habe Abe für die Förderung der Vereinigungskirche verantwortlich gemacht. Gegen die Gruppe hegte er einen Groll, nachdem seine Mutter ihr rund 100 Millionen Yen gespendet hatte.

Nach dem Attentat wurde bekannt, dass mehr als hundert Abgeordnete von Abes Liberaldemokratischer Partei (LDP) Verbindungen zur Kirche hatten, was die öffentliche Unterstützung für die Regierungspartei schmälerte. Das Attentat hatte Japan erschüttert, da Waffengewalt und politische Gewalt in dem Land selten sind. Abe war der am längsten amtierende Ministerpräsident Japans.