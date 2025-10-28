Aktuelle Seite: Home > Politik > Causa Durnwalder: „Ein Skandal und Ausdruck großer Ungerechtigkeit“
Generation 60+ über Urteil empört

Causa Durnwalder: „Ein Skandal und Ausdruck großer Ungerechtigkeit“

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 08:49 Uhr
durnwalder luis sym Fotos Landeshauptmann 007
svp
Von: mk

Bozen – Mit großer Empörung und tiefem Unverständnis hat die Generation 60+ der Südtiroler Volkspartei das Urteil des zentralen Rechnungshofes gegen Altlandeshauptmann Luis Durnwalder zur Kenntnis genommen. „Dass ein Mann, der sich über Jahrzehnte mit ganzer Kraft und unermüdlichem Einsatz für Südtirol eingesetzt hat, nun wegen angeblicher Rufschädigung des Ansehens des Landes zu einer Zahlung von 200.000 Euro verurteilt wird, ist ein Skandal ersten Ranges“, erklären Vertreter der Seniorenbewegung innerhalb der SVP.

„Dieses Urteil ist ein Ausdruck von Willkür und Ungerechtigkeit“, erklärt Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+. „Luis Durnwalder hat unser Land über viele Jahre hinweg mit Klugheit, Weitsicht und unermüdlichem Engagement geführt. Südtirol genießt dank seiner Arbeit bis heute ein hohes Ansehen im In- und Ausland.“

Die Mitglieder der Generation 60+ zeigen sich tief betroffen und schockiert über diese Entscheidung. „Wie kann es sein, dass jemand, der sich ein Leben lang für das Wohl Südtirols eingesetzt hat und international Anerkennung genießt, nun derart behandelt wird?“, fragt von Dellemann. „Das Urteil erschüttert das Vertrauen in die Gerechtigkeit und die Institutionen zutiefst.“

Die Generation 60+ steht geschlossen hinter Luis Durnwalder und spricht ihm ihre volle Solidarität und uneingeschränkte Rückendeckung aus.

„Diese ungerechtfertigte Verurteilung ändert nichts daran, dass Durnwalder von den Südtirolerinnen und Südtirolern wie auch im Ausland für seine außergewöhnliche Lebensleistung hoch geschätzt wird“, betont von Dellemann.

„Die Bevölkerung und die Generation 60+ stehen fest an der Seite des Altlandeshauptmannes. Wir wissen alle, dass er stets im Sinne des Landes gehandelt hat und sich nichts zuschulden kommen ließ“, so der Vorsitzende abschließend.

Bezirk: Bozen

