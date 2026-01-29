Aktuelle Seite: Home > Politik > Prozess wegen Schiffsdrama in Italien wird fortgesetzt
Nach dem Unglück reihte sich in einer Sporthalle Sarg an Sarg

Prozess wegen Schiffsdrama in Italien wird fortgesetzt

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 21:30 Uhr
Nach dem Unglück reihte sich in einer Sporthalle Sarg an Sarg
APA/APA/AFP/ALESSANDRO SERRANO
Schriftgröße

Von: apa

Der Prozess um das schwere Schiffsunglück von Cutro vom 26. Februar 2023 vor der süditalienischen Küste mit zig toten Flüchtlinge wird am Freitag in der kalabrischen Stadt Crotone fortgesetzt. Das Verfahren war kurz nach der Eröffnung am 14. Jänner aus technischen Gründen auf den 30. Jänner vertagt worden. Sechs Offiziere der italienischen Küstenwache und der Finanzpolizei sind wegen fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung angeklagt.

Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes vor Cutro kamen mindestens 94 Menschen ums Leben, eine unbekannte Zahl gilt weiterhin offiziell als vermisst. 86 Überlebende, Angehörige von Todesopfern und NGOs wurden zum Prozess als Zivilkläger zugelassen. Bereits Ende 2023 wurden in einem getrennten Verfahren zu dem Fall drei Schlepper wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung mit Todesfolge zu Haftstrafen von bis zu 16 Jahren verurteilt. Das Schiffsunglück von Cutro hatte international für Entsetzen gesorgt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
101
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
64
Warum wir früher stärker wurden
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
52
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kommentare
38
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
37
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Anzeigen
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
Sonne, Sound und unvergessliche Momente.
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Prozess wegen Schiffsdrama in Italien wird fortgesetzt
Nach dem Unglück reihte sich in einer Sporthalle Sarg an Sarg

Prozess wegen Schiffsdrama in Italien wird fortgesetzt

Uhr
Nach dem Unglück reihte sich in einer Sporthalle Sarg an Sarg
APA/APA/AFP/ALESSANDRO SERRANO
Schriftgröße

Von: apa

Der Prozess um das schwere Schiffsunglück von Cutro vom 26. Februar 2023 vor der süditalienischen Küste mit zig toten Flüchtlinge wird am Freitag in der kalabrischen Stadt Crotone fortgesetzt. Das Verfahren war kurz nach der Eröffnung am 14. Jänner aus technischen Gründen auf den 30. Jänner vertagt worden. Sechs Offiziere der italienischen Küstenwache und der Finanzpolizei sind wegen fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung angeklagt.

Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes vor Cutro kamen mindestens 94 Menschen ums Leben, eine unbekannte Zahl gilt weiterhin offiziell als vermisst. 86 Überlebende, Angehörige von Todesopfern und NGOs wurden zum Prozess als Zivilkläger zugelassen. Bereits Ende 2023 wurden in einem getrennten Verfahren zu dem Fall drei Schlepper wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung mit Todesfolge zu Haftstrafen von bis zu 16 Jahren verurteilt. Das Schiffsunglück von Cutro hatte international für Entsetzen gesorgt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
101
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
64
Warum wir früher stärker wurden
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
52
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kommentare
38
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
37
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Anzeigen
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
Sonne, Sound und unvergessliche Momente.
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 