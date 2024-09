Putin bringt „eines der schlimmsten Monster der Menschheitsgeschichte“ zurück

Von: mk

Kiew – Der renommierte Historiker Yuval Noah Harari hat Russlands Einfall in die Ukraine als den bedeutendsten Konflikt der Welt bezeichnet. “Es scheint mir, dass dieser Krieg der wichtigste Konflikt ist, der heute weltweit stattfindet. Vielleicht ist es das Ende des Kalten Krieges. Denn er stellt all diese grundlegenden Werte und Normen der Weltordnung, des Weltsystems in Frage”, erklärte Harari bei der 20. Ausgabe, der Yalta European Strategy (YES), die im September in Kiew stattgefunden hat.

Laut dem Historiker deutet das Geschehen in der Ukraine auf die Rückkehr eines der schlimmsten Monster der Menschheitsgeschichte hin. “Wir dachten, wir hätten es für immer begraben, diesen Imperialismus, aber er taucht wieder auf. In der Menschheitsgeschichte war die grundlegende Voraussetzung für das Leben aller Menschen auf der Erde, dass jederzeit Nachbarn das Territorium eines anderen Landes einfallen, die Bevölkerung dort töten, ganze Länder erobern und unterwerfen konnten. Dies war die Situation während der gesamten Menschheitsgeschichte und dies ist in der Tat die Bedeutung des Begriffs Imperialismus”, erklärte er.

Trotz der Existenz von Konflikten und Kriegen auf der Welt sei die Idee, einfach so ein anderes Land zu übernehmen, weil man stärker ist, für alle normalen Länder in den letzten Generationen zum Tabu geworden ist. Der Historiker fügte hinzu, dass dieses Tabu so effektiv gewesen sei, dass viele Länder vergessen hätten, was den Imperialismus ausmache. Man habe begonnen, von kulturellem Imperialismus und wirtschaftlichem Imperialismus zu sprechen, aber die wahre Bedeutung des Begriffs vergessen.

Doch nun bringe der russische Machthaber Wladimir Putin dieses Narrativ zurück. Harari betonte, dass jede von der russischen Armee eroberte Region später vom russischen Staat annektiert werde. Laut dem Historiker sei dies in der Tat der alte Imperialismus. “Wenn Russland in der Ukraine nicht gestoppt wird, wird sich dieser Imperialismus auf der ganzen Welt ausbreiten”, betonte Yuval Noah Harari.

Das Ziel von Putins Krieg sei die Zerstörung des ukrainischen Staates und der ukrainischen Nation. Putin selbst habe dies mehrmals gesagt. Dass Gebiete, die die russische Armee erobert, dem russischen Staat hinzugefügt werden, verstoße gegen die internationale Ordnung und gegen das Völkerrecht. „Dies ist sehr schädlich für das internationale System und für Menschen auf der ganzen Welt”, so der israelische Historiker.