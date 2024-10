Putin empfängt zum BRICS-Gipfel im russischen Kasan

Putin ist Gastgeber beim BRICS-Gipfel in Kasan

Von: APA/AFP

Rund 20 Staats- und Regierungschefs treffen sich ab Dienstag in Russland zum Gipfel der sogenannten BRICS-Gruppe. An dem dreitägigen Treffen in Kasan im Südwesten des Landes werden neben Kreml-Chef Wladimir Putin voraussichtlich unter anderem UNO-Generalsekretär António Guterres, Chinas Präsident Xi Jinping und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian teilnehmen. Erwartet werden auch der indische Premier Narendra Modi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehört neben dem eskalierenden Konflikt im Nahen Osten Putins Idee eines von den BRICS-Staaten geführten Zahlungssystems als Konkurrenz zu Swift. Russische Banken waren von dem internationalen Zahlungssystem im Jahr 2022 abgeschnitten worden. Die BRICS-Gruppe setzt sich nach eigenen Angaben für die Anerkennung einer multipolaren Weltordnung mit wirtschaftlichem und politischem Gleichgewicht ein.