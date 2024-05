Putin hält große Militärparade auf Rotem Platz ab

Russland will am Donnerstag (9.00 Uhr MESZ) mit seiner traditionellen Militärparade an den Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland im Jahr 1945 erinnern. Es ist die dritte derartige Parade seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine. Erwartet wird, dass Kremlchef Wladimir Putin in seiner Rede auf dem Roten Platz erneut den von ihm angeordneten Einmarsch ins Nachbarland rechtfertigen wird.

Unter den 9.000 Parade-Teilnehmenden sollen Medienberichten zufolge auch Soldaten aufmarschieren, die in den vergangenen Monaten in der Ukraine kämpften. Angekündigt ist zudem eine Flugshow, die in den vergangenen zwei Jahren ausfiel.

Wie schon in den Vorjahren bleiben westliche Staats- und Regierungschefs der Waffenschau fern. Erwartet werden auf der Besuchertribüne neben Putin laut Kreml die Oberhäupter der Ex-Sowjetrepubliken Belarus, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Turkmenistan sowie von Kuba, Laos und Guinea-Bissau.

In vielen russischen Regionen sind die sogenannten Siegesparaden aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Keine großen Feierlichkeiten geben wird es etwa in den Gebieten Brjansk und Kursk, die an die Ukraine grenzen und immer wieder unter Beschuss stehen. Auch der Traditionsmarsch “Unsterbliches Regiment”, bei dem Menschen nach der Parade große Fotos von Weltkriegsveteranen durch die Straßen tragen, ist russlandweit abgesagt.