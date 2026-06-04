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Russischer Präsident stellt sich der Presse

Putin hält Rede bei Wirtschaftsforum in St. Petersburg

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 21:31 Uhr
Russischer Präsident stellt sich der Presse
APA/APA/AFP/RAMIL SITDIKOV
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Von: APA/dpa

Kremlchef Wladimir Putin will beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum vor großem Publikum am Freitag eine Rede zur Weltpolitik und zur wirtschaftlichen Lage Russlands halten. Bei der Veranstaltung am Nachmittag beantwortet er traditionell Fragen, die sich auch um seinen Krieg gegen die Ukraine drehen. Russland nutzt das Wirtschaftsforum, um sich der Welt zu präsentieren. Trotz eines Wachstumseinbruchs will das Land dabei ökonomische Kraft demonstrieren.

Gründe für die schwächelnde russische Wirtschaft sind der sich im fünften Jahr befindende Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultierenden westlichen Sanktionen. Den Beginn des bis Samstag laufenden Forums überschattete am Mittwoch ein ukrainischer Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in St. Petersburg. Auch für die Forumsgäste waren die Rauchschwaden nicht zu übersehen.

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